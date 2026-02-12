Swarovski przedstawia kolekcję na Walentynki 2026 „Charming Love"

Łącząc high fashion z sezonem miłości, kolekcja reinterpretuje serca, kłódeczki zakochanych i strzały Amora w urokliwej formie – to idealny prezent dla bliskich lub olśniewający wyraz miłości do siebie.

Kolekcja charmów walentynkowych to popis charakterystycznego dla Swarovski rzemiosła. Stworzone z wykorzystaniem technik pavé i pointage, te miniaturowe cuda pop luksusu zachwycają precyzyjnymi oprawami, lakierowanymi wykończeniami i wyrafinowanymi detalami, takimi jak delikatne perły kryształowe. Osiągnięcie takiego poziomu kunsztu w tak małej skali to prawdziwa rzadkość – dowód na mistrzostwo marki w pracy ze światłem i jej umiejętność podnoszenia nawet najbardziej zabawnych motywów do rangi kolekcjonerskiej biżuterii.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

Wśród projektów znajdziemy Sweethearts – serca symbolizujące rodzący się romans, oraz Lovestruck – strzałę Amora trafiającą niczym piorun. Love Locks to wyraz więzi między najlepszymi przyjaciółmi i ukochanymi, a zawieszka Soulmates przeznaczona jest dla tej jedynej osoby, która naprawdę ma twoje serce.

Zawieszki wykonane z kryształów Swarovski i metalu można swobodnie komponować i nosić na naszyjnikach, wisiorach i bransoletach. Każdy projekt autorstwa Giovanny Engelbert, Dyrektor Kreatywnej Swarovski, to zaproszenie do kreatywnego stylizowania i radosnego celebrowania miłości.

Charming Love jest częścią ambitnej strategii wzrostu Swarovski i tworzy znaczący moment, który konsekwentnie wzmacnia pozycję marki w świecie pop luxury, celebrując jednocześnie jej unikalną kreatywność i savoir-faire.

Kampanię Charming Love z udziałem Ariany Grande będzie można zobaczyć w salonach marki oraz w formatach wideo, social media, w prasie i kanałach cyfrowych.