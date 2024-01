Babcia Genia zawsze myła włosy tą domową płukanką. Dzięki temu siwizna się jej nie imała. Domowy sposób na siwe włosy

Czas na złuszczanie – wszystko co musisz wiedzieć o peelingach do twarzy

Jak opóźnić proces siwienia włosów?

Siwienie włosów to całkowicie normalny i nieodwracalny proces starzenia się. U każdego przebiega on inaczej. Za siwienie odpowiada wiele procesów, a do najczęstszych należą uwarunkowania genetycznie, poziom stresu oraz styl życia. Siwe włosy pojawiają się na głowie w wyniki mniejszej produkcji melaniny przez melanocyty. W efekcie pojawia się mniejsza ilość barwnika we włosie. Wiele osób wpada w panikę, gdy na jego głowie pojawiają się pierwsze siwe włosy i od razu planuje ich farbowanie. Warto jednak wiedzieć, że z walce i zapobieganiu siwiźnie można postawić na suplementację. Melanina oraz biotyna przyjmowana doustnie pomaga opóźnić procesy siwienia włosów. Dodatkowo warto suplementować witaminy, które wzmocnią włosy i skórę.

Babcia Genia codziennie robiła domową płukankę na siwe włosy

Jeżeli nie chcesz od razu farbować siwych włosów możesz przetestować sposoby na ich naturalne przyciemnienie. Moja babcia Genia przed długi czas korzystała z domowych płukanek, które w naturalny sposób przyciemniały kosmyki. Jej sekretem była kawa. Do świeżo zmielonej kawy dodawała wody i gotowała całość przez kilka minut. Następnie odcedzała i czekała aż mieszanka wystygnie. Nakładała ją na włosy na około 20 minut i spłukiwała. Kawa rewelacyjnie dodawała koloru jej ciemnym lokom. Warto również dodać, że kofeina pobudza porost włosów i zapobiega ich wypadaniu. Sposób na siwe włosy z kawą nie zadziała w przypadku blond i rudych kosmyków.

