Pielęgnacja z miłości(ą) do siebie – te produkty wprowadzą cię w walentynkowy nastrój

Każdy pielęgnacyjny gest ma znaczenie, szczególnie wtedy, gdy chcesz poczuć się jak gwiazda we własnej skórze. Niezależnie od tego, czy planujesz kolację przy świecach, spontaniczne wyjście do miasta czy spotkanie z przyjaciółkami, potraktuj przygotowania jak wejście na czerwony dywan. Zamiast w pośpiechu wklepywać krem, postaw na rytuał, który realnie odmieni wygląd cery: odmładzającą maskę na tkaninie, która w kilkanaście minut wygładzi i przywróci jej blask, a następnie serum z witaminą B12 i C, by wyrównać koloryt i dodać skórze energii. Całość domknij lekkim kremem z wielopoziomowym kwasem hialuronowym – to on zapewni efekt sprężystości i świeżości. Zadbaj też o usta: maseczka je wygładzi i przygotuje na odważną, satynową czerwień, która zastąpi „bezpieczny” odcień i doda pewności siebie. Makijaż oprzyj na rozświetlającym podkładzie z efektem blur, a tradycyjne perfumy zamień na zmysłową mgiełkę z feromonami i subtelnymi złotymi drobinkami. To drobne zmiany, które razem tworzą spektakularny efekt: promienną skórę, dopracowany makijaż i aurę, która przyciąga spojrzenia.

POCZUJ SIĘ JAK GWIAZDA

Walentynkową randkę czy spotkanie z przyjaciółkami warto potraktować jak wyjście na czerwony dywan i przygotować skórę tak, by wyglądała olśniewająco. Najprostszym sposobem na spektakularny blask jest maseczka. PERFECTA SKIN Małgorzata Kożuchowska to zaawansowana formuła z kompleksem HERO 3[PEP]™ (3 peptydy + erytrytol + prebiotyk), ceramidami i retinoidami, która intensywnie nawilża, ujędrnia i redukuje widoczność zmarszczek. Skóra staje się promienna, zdrowa i pełna witalności – gotowa na każdą okazję.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Odmładzająca maska na tkaninie nasączona 20 ml serum, 11,99 zł

A TY CAŁUJ MNIE

Usta zachęcające do składania pocałunków, to gładkie usta. W sezonie zimowym jednak nie tak łatwo o taki efekt. Hydrożelowe płatki PERFECTA LIPS PATCH z 8 rodzajami kwasu hialuronowego, aloesem i alantoiną intensywnie nawilżają i regenerują spierzchnięte, przesuszone usta. Po 10–20 minutach noszenia płatków stają się perfekcyjnie gładkie, miękkie i odżywione, gotowe na kolor i pocałunki. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Wypróbuj: PERFECTA LIPS PATCH Hydrożelowy Płatek-Kompres na usta, 5,99 zł

LIFTING Z EFEKTEM BLUR

Skóra wygląda jak po wyjściu z luksusowego spa, gotowa na czerwony dywan dzięki lekkiej esencji YOSKINE ZEN LIFT COLLAGEN PRO [20], która natychmiast wygładza jej powierzchnię i napina, dając subtelny efekt blur. Już po pierwszej aplikacji cera staje się promienna, jędrna i pełna witalności – jak po chwili relaksu w najlepszym hotelu lub krótkim, regenerującym urlopie. Idealna na poranek przed wielkim wyjściem lub wieczór, kiedy każda minuta liczy się, a Ty chcesz wyglądać perfekcyjnie, naturalnie i olśniewająco.

Wypróbuj: YOSKINE ZEN LIFT COLLAGEN PRO [20] Ekspresowo liftingująca blur-esencja, 64,99 zł/200 ml

RÓŻOWA WITAMINA

Różowa witamina (B12) wykorzystywana jest w profesjonalnych dermokosmetykach. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W serum YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN występuje w duecie z królową młodości, czyli witaminą C. Innowacyjna witamina C została połączona z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry. Posiada intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje przebarwienia.

Wypróbuj: YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia, 69,99 zł/30 g

LEKKI KREM, WIELKIE MOŻLIWOŚCI

Ultralekki krem o jedwabistej konsystencji delikatnego mleczka łagodzi podrażnienia i zapewnia intensywne, długotrwałe nawilżenie. Dzięki innowacyjnej technologii wzmacnia działanie kwasu hialuronowego w skórze, przywracając jej sprężystość i promienny, młodzieńczy wygląd. Formuła łączy 5 form kwasu hialuronowego: Nano–Mineral HA, Fermented HA, Hyaluronic Acid, Hyalu–Resilience oraz Penetrating HA, które zapewniają wielopoziomowe nawilżenie i wspierają barierę ochronną skóry. Uzupełnieniem składu jest olej meadowfoam, ograniczający utratę wody i wzmacniający barierę lipidową.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW Głęboko nawilżający lekki krem, 64,99 zł/50 ml

(PO)BUDZI ZMYSŁY

Zapach ma wielką moc. Intryguje, buduje ciekawość, bywa znakiem rozpoznawczym. Perfumowana mgiełka do ciała Pink Passion dzięki naturalnym składnikom PHEROMONES ACTIVE uruchamia mechanizmy komunikacji seksualnej, pobudzając zainteresowanie u mężczyzn. To intrygujący zapach, obok którego nie da się przejść obojętnie. Wyraziste aromaty owocowe czerwonych jagód, brzoskwini i limonki przełamane zostały kwiatowymi akcentami róży, ylang-ylang oraz jaśminu, nadając lekkości i kuszącego tonu... Oprócz sensualnych nut mgiełka otula ciało złotymi drobinkami.

Wypróbuj: PERFECTA PHEROMONES ACTIVE Perfumowana mgiełka do ciała Pink Passion, 29,99 zł/200 ml

DOBRE KRYCIE

Ten podkład perfekcyjnie wypełni zmarszczki, ukryje pory, przywróci skórze blask i nawilżenie. Zawiera nowoczesne drobinki rozświetlające rozpraszające światło oraz gold 24K, które dają efekt wypoczętej, niezwykle promiennej i zdrowo wyglądającej cery, a także kwas hialuronowy o właściwościach nawilżających. Podkład tuszuje drobne niedoskonałości, zmniejsza widoczność porów oraz optycznie wypełnia zmarszczki, wygładzając skórę. Daje piękne, satynowe, naturalne wykończenie bez efektu maski. Lekka konsystencja produktu doskonale się rozprowadza i nie obciąża skóry.

Wypróbuj: CASHMERE GLOW LOOK Rozświetlający podkład wypełniający z kwasem hialuronowym, 51,99 zł/30 ml

KOLOR, KTÓRY MÓWI WIĘCEJ

Czerwona pomadka to symbol kobiecości, elegancji i zmysłowej pewności siebie – mówi o kobiecie więcej niż tysiąc słów. Satynowa pomadka Celia o kremowej formule zapewnia intensywny, trwały kolor oraz długotrwałe nawilżenie, dzięki czemu usta wyglądają perfekcyjnie przez cały dzień lub wieczór. To niezawodny wybór na każdą okazję, kiedy chcesz poczuć się wyjątkowo.

Wypróbuj: CELIA Pomadka satynowa, 19,99 zł/4 g