Serial "M jak miłość" towarzyszy nam na antenie TVP od jesieni 2000 roku. W przyszłym roku obchodzić zatem będziemy ćwierćwiecze emitowania telenoweli. Co prawda od czasu do czasu pojawiają się plotki o tym, że serial przestanie być nadawany, ale raczej można je włożyć między bajki. Trudno bowiem wyobrazić sobie TVP bez "M jak miłość" i rodziny Mostowiaków. Mimo że w serialu z różnych powodów nie oglądamy już niektórych bohaterów (grający Lucjana Witold Pyrkosz zmarł, wcielający się w postać Marka Kacper Kuszewski zrezygnował z występów, a postać grana przez Małgorzatę Kożuchowską została uśmiercona), w telenoweli cały czas dużo się dzieje. jesienią zobaczymy w TVP kolejne odcinki "M jak miłość". Zanim to nastąpi, sprawdź, czy znasz bohaterów produkcji. Rozwiąż QUIZ. To postać z "M jak miłość" czy nie z "M jak miłość"? Kisielowa, Rafalski, Brzozowski.

QUIZ. To postać z "M jak miłość" czy nie z "M jak miłość"? Kisielowa, Rafalski, Brzozowski Pytanie 1 z 20 Zofia Kisielowa (w tej roli Małgorzata Różniatowska) to postać z "M jak miłość? Tak Nie

