W "M jak miłość" przez niemal ćwierć wieku zagrało tylu aktorów, że można się nieźle pogubić. Części widzów mylą się nazwiska postaci z kultowej telenoweli TVP z nazwiskami aktorów. Artyści zresztą sami mówią o tym, że zdarza się tak, że ludzie wołają do nich po imieniu czy nazwisku z... "M jak miłość". A przecież aktorzy występujący w tym serialu na ogół mają na swoim koncie wiele innych wspaniałych ról. Wystarczy wspomnieć o takich tuzach jak Teresa Lipowska, Anna Mucha, Małgorzata Pieńkowska, Krystian Wieczorek czy Andrzej Młynarczyk... Jednak co "M jak miłość", to "M jak miłość". Gdy ktoś już złapie dużą rolę w tym serialu, będzie z nim kojarzony wiele lat. Tak przynajmniej było dotychczas. Pamiętasz, czy dane imię i nazwisko to personalia aktora czy bohatera telenoweli? Rozwiąż QUIZ M jak miłość. To nazwisko bohatera czy aktora serialu TVP? Zduński, Lipowska, Filarski, Kalska.

QUIZ M jak miłość. To nazwisko bohatera czy aktora serialu TVP? Zduński, Lipowska, Filarski, Kalska Pytanie 1 z 20 Paweł Zduński to: bohater M jak miłość aktor M jak miłość Dalej

