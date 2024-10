Kubicka dopiero urodziła, a już wraca do "Tańca z gwiazdami". "Jak stary dinozaur!"

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin z dziećmi trafiła do szpitala za granicą! Potrzebna była natychmiastowa pomoc

Sandra Kubicka jest aktualnie przede wszystkim mamą. Piękna modelka w lecie urodziła syna Leosia i głównie jemu poświęca teraz całą swoją energię. Oczywiście wzięta modelka i bizneswoman nie zaniedbuje obowiązków, ale jak sama mówi, zmieniły się jej priorytety. Teraz na pierwszym miejscu jest dziecko i małżeństwo z Baronem, a na drugim całą reszta świata. Tymczasem na jaw wyszły nie informacje na temat Kubickiej. Po 5. latach od swojego udziału w "Tańcu z gwiazdami, celebrytka wraca na parkiet Polsatu!

Kubicka uciekała przed natrętami

Niedawno Kubicka została wybrana na "Kobietę wszechmocną" w kategorii "Macierzyństwo" i przez kilka dni opowiadała na swoim profilu na Instagramie, jak męczący był dla niej udział w imprezie z tym faktem związanej. Modelka wręcz pisała, że musiała uciekać przed jakimś natrętem i pijanymi kobietami, które koniecznie chciały ją ściskać. Gwiazda wyznała, że znów poczuła, jak wartościowe jest dla niej rodzinne, domowe życie. Jednak wygląda na to, że Kubicka odpoczęła już po tamtych emocjach i z nową energią wraca do gry. I to nie byle gdzie, bo na parkiet "Tańca z gwiazdami"!

Jak stary dinozaur, po pięciu latach wracam do "Tańca z gwiazdami" z tymi oto cudownymi ludźmi! Boże, jak ja się cieszę!

Z kim zatańczy Kubicka?

Udział Kubickiej w 8. odcinku "Tańca z gwiazdami" to nie rewolucja, a kolejna szykowana przez Polsat niespodzianka. W najnowszej odsłonie show najpewniej znów zobaczymy tańce w trójkątach. Wygląda na to, że walczącym o Kryształową Kulę gwiazdom mają pomóc inni celebryci, którzy mogą liczyć na sympatię publiczności.

Zdradzamy, że Sandra Kubicka zatańczy z duetem: Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Co zaprezentują, na razie jest pilnie strzeżoną tajemnicą produkcji show. Pewne jest natomiast, że humor wszystkim dopisuje, a Sandrę na rękach nosi także mąż Żudziewicz, Jacek Jeschke, co może oznaczać, że Polsat ma jeszcze w zanadrzu inne niespodzianki dla fanów "Tańca z gwiazdami"...

