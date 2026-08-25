"Dwie osoby siedziały w bagażniku, jedna na kolanach". Tragiczny finał przejażdżki 15-latka bez prawka i jego 7 przyjaciół

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-25 14:05

Dwoje nastolatków zginęło, a sześcioro zostało rannych w tragicznym wypadku samochodowym w Hesji w Niemczech. 15-letni Nikita, nie posiadając prawa jazdy, zabrał należącą do ojca Mazdę i namówił siedmiu przyjaciół na nielegalną przejażdżkę. Auto, przepełnione młodymi ludźmi, uderzyło w pojazd budowlany, co miało tragiczne konsekwencje.

Włączony niebieski sygnał świetlny na dachu radiowozu. O tragicznym wypadku w Niemczech przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Grupa nastolatków w aucie wbiła się w pojazdy budowy

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w minioną środę, 19 sierpnia w Hesji w zachodnich Niemczech. Jak przekazał niemiecki tabloid "Bild" 15-letni Nikita zabrał należącą do ojca Mazdę i namówił siedmiu swoich przyjaciół na jazdę bez pozwolenia. Cała grupa w przepełnionym aucie ruszyła drogą L 3185 wyjeżdżając z miasteczka Nidda w kierunku Glashütten w kraju związkowym Hesja.

W trakcie jazdy, na zakręcie drogi kierowca najprawdopodobniej nie zdołał wyhamować maszyny i prowadzone przez niego auto uderzyło w pojazd budowlany. Dwie osoby: Nikita oraz 14-letnia Stella zginęli na miejscu.

Pozostała szóstka nastolatków przeżyła, ale znajdują się w szpitalu, a wielu z nich ma poważne obrażenia. Według relacji dzieci jazda odbywała się w totalnym chaosie: jedna z dziewczyn siedziała na kolanach koleżanki na tylnej kanapie, a w bagażniku były jeszcze dwie osoby. 

Liczne złamania i śpiączka

Jedną z rannych dziewczynek jest 15-letnia Nastia. Po wypadku była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, przeszła też kilka operacji. Lekarze zdiagnozowali jej m.in. złamanie barku, ręki i miednicy.

- Gdy odzyskała przytomność, pytała o przyjaciół. Ale nie powiedzieliśmy jej od razu tej strasznej prawdy, żeby jej nie traumatyzować i nie narażać na ryzyko przed operacjami - powiedział dziennikarzom "Bilda" jej ojciec, Wiaczesław G.

Dopiero podczas kolejnego przebudzenia dziewczynka poznała smutną prawdę.

- Wiedziałem, że muszę powiedzieć córce, że jej przyjaciele nie żyją. Była przy tym obecna psycholożka ze szpitala - opowiedział ojciec wspominając jak trzymał wtedy 15-latkę za dłoń.

Horror w Ostrowie. Nastolatkowie pobili 13-letnią koleżankę w lesie i spryskali gazem. Potem upokorzyli:

Horror w Ostrowie. Nastolatkowie pobili 13-letnią koleżankę w lesie i spryskali gazem. Potem upokorzyli
Galeria zdjęć 4
Brutalny samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to nastolatkowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki