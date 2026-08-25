Grupa nastolatków w aucie wbiła się w pojazdy budowy

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w minioną środę, 19 sierpnia w Hesji w zachodnich Niemczech. Jak przekazał niemiecki tabloid "Bild" 15-letni Nikita zabrał należącą do ojca Mazdę i namówił siedmiu swoich przyjaciół na jazdę bez pozwolenia. Cała grupa w przepełnionym aucie ruszyła drogą L 3185 wyjeżdżając z miasteczka Nidda w kierunku Glashütten w kraju związkowym Hesja.

W trakcie jazdy, na zakręcie drogi kierowca najprawdopodobniej nie zdołał wyhamować maszyny i prowadzone przez niego auto uderzyło w pojazd budowlany. Dwie osoby: Nikita oraz 14-letnia Stella zginęli na miejscu.

Pozostała szóstka nastolatków przeżyła, ale znajdują się w szpitalu, a wielu z nich ma poważne obrażenia. Według relacji dzieci jazda odbywała się w totalnym chaosie: jedna z dziewczyn siedziała na kolanach koleżanki na tylnej kanapie, a w bagażniku były jeszcze dwie osoby.

Liczne złamania i śpiączka

Jedną z rannych dziewczynek jest 15-letnia Nastia. Po wypadku była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, przeszła też kilka operacji. Lekarze zdiagnozowali jej m.in. złamanie barku, ręki i miednicy.

- Gdy odzyskała przytomność, pytała o przyjaciół. Ale nie powiedzieliśmy jej od razu tej strasznej prawdy, żeby jej nie traumatyzować i nie narażać na ryzyko przed operacjami - powiedział dziennikarzom "Bilda" jej ojciec, Wiaczesław G.

Dopiero podczas kolejnego przebudzenia dziewczynka poznała smutną prawdę.

- Wiedziałem, że muszę powiedzieć córce, że jej przyjaciele nie żyją. Była przy tym obecna psycholożka ze szpitala - opowiedział ojciec wspominając jak trzymał wtedy 15-latkę za dłoń.

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