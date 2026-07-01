Dwie łyżki tego i pożegnasz śmierdzące i sztywne ręczniki. Tego sposobu na pranie ręczników nauczyla mie Turczyna i zawsze z niego korzystam. Pranie ręczników domowycmi metodami

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-01 14:06

Pranie ręczników nie musi być udręka. Zwykłe detergenty nie docierają rzeczników i pozostawiają na nich brzydkie zapachy wilgoci i stęchlizny? Nasze babki wiedziały, jak radzić sobie z takimi problemami. Dzisiaj ich wiedza odkrywaną jest na nowo, a domowe sposoby na pranie ręczników zyskują coraz szersze grono zwolenników. Przedstawiamy Ci mistrzowski sposób na pranie ręczników, bez sody oczyszczonej oraz octu. Dodaj kilka łyżek do prania, a z pralki wyjmiesz pachnące i miękkie ręczniki.

Dłonie osoby wkładającej beżowe ręczniki do srebrnej pralki. O sposobach na pranie ręczników przeczytasz na SE.
Autor: Erhan Inga/ Shutterstock
  • Nieodpowiednie pranie ręczników sprzyja namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów, co może prowadzić do problemów skórnych i alergii, podkreślając wagę właściwej higieny.
  • Odkryj rewolucyjny, grecki sposób na pranie, który za pomocą jednego taniego składnika sprawi, że Twoje ręczniki będą idealnie miękkie, świeże i pozbawione brzydkich zapachów.
  • Sprawdź, jak proste dodanie zaledwie jednej łyżki tego kuchennego produktu do pralki całkowicie odmieni jakość Twojego prania i zadba o kolor tkanin.

Wsyp 2 łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników. Będą miękkie i doprane

Ręczniki, choć niepozorne, mają ogromny wpływ na naszą codzienną higienę. Ten niewielkie kawałki materiału chłoną wodę z naszego ciała po kąpieli i wycierają nas do sucha. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest pranie ręczników i nie podchodzi do tego zadania z należytą uwagą. To błąd, za który możemy zapłacić nawet problemami skórnymi, wypryskami, a nawet alergią. Ręczniki zbierają wodę i martwy naskórek z naszego ciała. Po użyciu stają się wilgotne, co z kolei stwarza idealnie warunki do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. Potem cykl się powtarza - wycieramy się ręcznikami i transferujemy zarazki na naszą skórę. Liczne badania wykazały, że powierzchnia ręczników często zamienia się w wielotysięczne kolonie bakterii, z czego wiele z nich może być potencjalnie szkodliwa dla zdrowia. 

Sekretem czystych ręczników, bez zarazków, jest oczywiście pranie. Już nasze babki wiedziały, że ręczniki oraz ścierki należy prać w bardzo wysokich temperaturach. Normą było gotowanie tkanin i w ten sposób pozbywanie się bakterii. Współczesne pralki pozwalają nam na pranie ręczników w nieco niższym temperaturach, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną. Za standard uznaje się pranie ręczników w 40 stopniach. Eksperci wskazują, że w nieco wyższej temperaturze, czyli w 60 stopniach należy prać ręczniki po chorobie czy pożyczone komuś. 

Sekretem dobrze dopranych ręczników są detergenty. Specjaliści rekomendują, aby używać antyalergiczne proszki i płyny do prania. Działają one delikatnie na tkaniny, ale mniej je niszczą. Nie poleca się także stosowania w tym przypadku płynów do płukania. Mogą one bowiem negatywnie wpływać na chłonność ręczników i powodować ich sztywnienie. 

Grecki sposób na pranie ręczników

Znajoma sprzątaczka z Grecji zdradziła mi, że prawdziwym game changer'em podczas prania ręczników jest sól kuchenna. Wystarczy, że wsypiesz około 15 g (1 łyżka stołowa) bezpośrednio do bębna pralki. Sól rewelacyjnie zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy, co jest szczególnie ważne w przypadku ręczników. Sól kuchenna doskonale wywabia plamy i sprawia, że materiał odzyskuje swój kolor. Dodaj sól do prania ręczników i ustaw pranie, jak zawsze. Sól kuchenna sprawi się także do namaczania ręczników. Do gorącej wody wsyp kilka łyżek soli i wlej pół szklanki octu. Przez około 2 godziny mocz ręczniki. Ten sposób uchroni je przed blaknięciem i sprawi, że ręczniku po praniu będą idealnie czyste i pachnące. Ocet zabezpieczy materiał przed środkami piorącymi, a sól zadziała jak naturalny odplamiacz. 

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PRANIE RĘCZNIKÓW
jak prać ręczniki
RĘCZNIKI