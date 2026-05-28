Wpadł w szał! Zaatakował matkę i groził sąsiadowi nożem. 41-latek trafił do aresztu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-28 9:45

41-letni mieszkaniec Bielan wpadł w szał i zaatakował własną matkę, żądając od niej kosztowności. W ruch poszedł nóż, którym agresor sterroryzował również sąsiada i jego rodzinę. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe miesiące spędzi za kratami.

Syn zaatakował matkę i groził sąsiadowi nożem. 41-latek trafił do aresztu

i

Autor: KSP/ Materiały prasowe
  • 41-latek brutalnie zaatakował własną matkę, żądając pieniędzy, a następnie z nożem w ręku zagroził sąsiadowi i jego rodzinie.
  • Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty, w tym usiłowania rozboju i kierowania gróźb karalnych.
  • Grozi mu do 10 lat więzienia.

Chwile grozy w mieszkaniu na Bielanach

41-letni mężczyzna bez zgody wdarł się do lokalu swojej matki. Kobieta próbowała ukryć się w pokoju, ale furiat zniszczył drzwi i siłą wszedł do pomieszczenia. Jak ustalili funkcjonariusze, agresor zaczął szarpać matkę i wykręcać jej ręce, stanowczo żądając wydania oszczędności oraz biżuterii. W trakcie szarpaniny mężczyzna straszył matkę nożem. Na szczęście kobiecie udało się wymknąć z mieszkania i wezwać pomoc.

Polecany artykuł:

Albert urządził masakrę w szkole. Planował zabić osiem osób! Nie było litości d…

Agresor z nożem groził sąsiadowi

Okazało się, że to nie był koniec wybryków 41-latka tego dnia. Śledczy dowiedli, że mężczyzna z nożem w dłoni sterroryzował również sąsiada. Groził śmiercią nie tylko mężczyźnie, ale także jego bliskim – żonie i córce. - Mężczyzna miał kierować wobec sąsiada groźby karalne, trzymając w ręku nóż i sugerując użycie, wobec jego żony oraz córki. Groźby te wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska.

Polecany artykuł:

Ojciec zadał Dawidkowi 11 ciosów nożem. 5-letni chłopiec miał zmasakrowane serd…

Zarzuty dla 41-latka

Interweniujący policjanci z bielańskiej komendy obezwładnili agresora i umieścili go w areszcie. Szkody wyrządzone w mieszkaniu matki wyceniono na blisko 1200 złotych.

Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie 41-latkowi poważnych zarzutów. Odpowie on za usiłowanie rozboju, kierowanie gróźb karalnych, dewastację mienia oraz znieważenie policjanta. Kodeks karny przewiduje za te przestępstwa karę do 10 lat więzienia. Żoliborska prokuratura zawnioskowała o izolację podejrzanego, a sąd przychylił się do tego wniosku, orzekając dwumiesięczny areszt tymczasowy.

Nożowniczka groziła taksówkarzowi nożem. Szokujące sceny na łódzkim Widzewie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki