Nazwali rondo w Płońsku w nietypowy sposób. Jedna osoba protestowała

Słodka nazwa i spór w tle. Rondo Delicji w Płońsku

Skrzyżowanie ulicy Żołnierzy Wyklętych z drogą prowadzącą do miejskiego targowiska i centrum handlowego zyskało nową, zaskakującą nazwę. Decyzją miejskich radnych, miejsce to będzie oficjalnie nosić nazwę Rondo Delicji. Pomysł wyszedł od firmy Mondelez, która właśnie w Płońsku produkuje te kultowe ciastka. Za uchwałą zagłosowało aż 20 osób, jednak nie obyło się bez zgrzytów – jedna radna postanowiła wyłamać się z tego entuzjazmu, głosując przeciwko.

Duma z fabryki i światowe przykłady

Dla inicjatorów sprawa jest jasna: zakład działa tu od lat 70. XX wieku i w tym roku świętuje swoje 50-lecie, a Delicje to wizytówka miasta. Przedstawicielka firmy, Anna Wankiewicz, argumentowała podczas sesji, że to symboliczne wyróżnienie dla przedsiębiorstwa. Wskazała również na światowe trendy – w czeskiej Opawie kierowcy jeżdżą rondem „Oreo”, a w Skarbimierzu funkcjonuje ulica Czekoladowa. Przewodniczący rady Arkadiusz Barański zauważył nawet, że w pobliżu znajduje się osiedle potocznie zwane „Wedlowskim”, więc nowa nazwa idealnie wpisuje się w lokalny koloryt. Radna Ewa Sokólska dodała, że pracownicy fabryki będą mogli z dumą mijać rondo poświęcone produktowi, który sami tworzą.

Czy to wypada? Pojawiły się wątpliwości

Sielankowy nastrój przerwał jednak głos sprzeciwu. Radna Bożena Dzitowska z Koalicji Obywatelskiej uznała, że lokalizacja jest co najmniej niefortunna. Jej zdaniem, zestawienie marketingowej nazwy ciastek z ulicą Żołnierzy Wyklętych jest niestosowne. Radna punktowała, że ulica ta upamiętnia dramatyczne wydarzenia z historii Polski, a sąsiedztwo „Ronda Delicji” tworzy niepotrzebny kontrast, który może umniejszać powagę historycznego odniesienia. Sugerowała przeniesienie nazwy w rejon Ronda Pokoju, jednak zwolennicy zmian przypomnieli, że przepisy urbanistyczne nie wymagają tematycznej spójności w tym obszarze.

Historia pisana czekoladą

Przy okazji burzliwej dyskusji przypomniano niezwykłą historię samego produktu. Nazwa „Delicje” narodziła się w tłusty czwartek 1976 roku w wyniku konkursu na nazwę nowych ciastek typu jaffa cakes. Od tamtej pory produkcja w płońskiej fabryce wystrzeliła z początkowych 5 tysięcy do niemal 67 tysięcy ton rocznie. Władze miasta nie wykluczają, że w przyszłości na samym środku skrzyżowania może stanąć instalacja artystyczna nawiązująca do słynnych ciastek.