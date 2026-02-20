Sztuczna inteligencja wskazała najpiękniejszy ratusz na Mazowszu. Gmach zachwyca

Werdykt, który nie pozostawia złudzeń

Kiedy poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wskazanie najpiękniejszego ratusza województwa mazowieckiego, odpowiedź padła błyskawicznie. ChatGPT wskazał na budynek znajdujący się w Szydłowcu. Co tak bardzo urzekło cyfrowy umysł? Przede wszystkim niezwykła lekkość, elegancja oraz zabytkowa wartość gmachu. To jednak nie wszystko - kluczowa okazała się monumentalność obiektu, która idzie w parze z idealną kompozycją otoczenia.

"Ratusz stoi wewnątrz Rynku Wielkiego w Szydłowcu, który jest uznawany za jeden z najpiękniejszych rynków w województwie - przyciąga turystów zabytkowymi kamienicami i spójną architekturą. Całość układu rynku z ratuszem tworzy przestrzeń zwartą, proporcjonalną i bardzo fotogeniczną, co wzmacnia wrażenie estetyczne całego miejsca" - czytamy.

Sztuczna inteligencja zwróciła również uwagę na unikalność budowli w skali całego regionu. Doceniła nie tylko jej styl architektoniczny, ale także stan zachowania.

"Renesansowy ratusz w Szydłowcu i Rynek Wielki tworzą jedną z najbardziej harmonijnych i atrakcyjnych przestrzeni urbanistycznych w woj. mazowieckim - estetycznie, historycznie i kompozycyjnie" - podkreśliła.

Perła, którą trzeba zobaczyć na własne oczy

Każdy, kto planuje wycieczkę w te rejony, powinien obowiązkowo wpisać Rynek Wielki na swoją listę zwiedzania. To właśnie tam bije serce miasta, a na turystów czekają niezwykłe zabytki. Historia tego miejsca jest jednak naznaczona dramatycznymi wydarzeniami. Choć budowa ratusza przypadła na XVII wiek, obiekt musiał podnieść się po niszczycielskich działaniach wojennych. Jego powojenna odbudowa była koniecznością, by przywrócić mu dawny blask.

"Dzisiaj jedną z atrakcji turystycznych jest wejście na wieżę ratuszową. W wieży znajduje się odtworzona pracownia Władysława Maleckiego, w której można znaleźć reprodukcje jego obrazów. Wchodząc wyżej, znajdziemy wejście na taras widokowy, z którego można podziwiać miasto i jego otoczenie w promieniu kilkunastu kilometrów" - czytamy na stronie internetowej Gminy Szydłowiec.

