PILNE. Zarzuty dla mordercy własnych dziadków z Raciąża. Prokuratura ogłasza

Dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla mordercy dziadków z Raciąża

Prokuratura ujawniła nowe fakty dotyczące dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Raciążu niedaleko Płońska. Chodzi o zabójstwo starszego małżeństwa – 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest ich 29-letni wnuczek, Aleksander G. Do tragedii doszło w środę 18 lutego w domu jednorodzinnym, w którym ofiary mieszkały razem z podejrzanym. Według ustaleń śledczych, późnym wieczorem, około godz. 22.40, mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że zabił dwie osoby. Gdy policjanci dotarli na miejsce, 29-latek miał czekać przed budynkiem. Został zatrzymany bezpośrednio po przyjeździe służb. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski, podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszał zarzuty. Śledczy postawili mu dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Z ustaleń wynika, że ofiary zmarły w wyniku ran ciętych zadanych ostrym narzędziem

Przesłuchanie podejrzanego trwało około pięciu godzin. Prokuratura przekazała, że Aleksander G. przyznał się do winy, a złożone przez niego wyjaśnienia mają korelować z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym. Z ustaleń wynika, że ofiary zmarły w wyniku ran ciętych zadanych ostrym narzędziem. Nieoficjalnie mówi się, że w zbrodni mogły zostać użyte m.in. siekiera oraz maczeta lub tasak. Narzędzia zostały zabezpieczone do dalszych badań. Policja i prokuratura nadal wyjaśniają okoliczności tego, co wydarzyło się w domu w Raciążu. Oględziny miejsca zbrodni trwały wiele godzin, a funkcjonariusze zabezpieczali ślady zarówno w budynku, jak i w jego piwnicy. Sprawa budzi ogromne emocje, tym bardziej że – jak wynika z informacji ujawnionych w mediach – w tej rodzinie już wcześniej doszło do zabójstwa. W 2019 roku ojciec podejrzanego miał zamordować swoją żonę i został za to skazany na 25 lat więzienia. Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w Raciążu trwa. Prokuratura będzie wnioskować o dalsze środki zapobiegawcze wobec podejrzanego.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

ROZWIĄŻ QUIZ: zgadnij jakie to mazowieckie miasto na podstawie trzech haseł! Pytanie 1 z 10 Miasto wielu kultur i religii, Rynek Mariacki, lustro Twardowskiego Sokołów Podlaski Otwock Kraków Węgrów Kozienice Następne pytanie