PILNE. Zarzuty dla mordercy własnych dziadków z Raciąża. Prokuratura ogłasza

Zofia Dąbrowska
2026-02-20 15:43

Są nowe informacje w sprawie makabrycznej zbrodni w Raciążu na Mazowszu. 29-letni Aleksander G., podejrzany o zabójstwo swoich dziadków, usłyszał już zarzuty. Prokuratura poinformowała, że mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do winy. Przypomnijmy, że tuż po zbrodni sam zadzwonił na numer alarmowy 112 i poprosił o przyjazd policjantów.

Dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla mordercy dziadków z Raciąża

Prokuratura ujawniła nowe fakty dotyczące dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Raciążu niedaleko Płońska. Chodzi o zabójstwo starszego małżeństwa – 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. O dokonanie zbrodni podejrzewany jest ich 29-letni wnuczek, Aleksander G. Do tragedii doszło w środę 18 lutego w domu jednorodzinnym, w którym ofiary mieszkały razem z podejrzanym. Według ustaleń śledczych, późnym wieczorem, około godz. 22.40, mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że zabił dwie osoby. Gdy policjanci dotarli na miejsce, 29-latek miał czekać przed budynkiem. Został zatrzymany bezpośrednio po przyjeździe służb. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski, podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszał zarzuty. Śledczy postawili mu dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Z ustaleń wynika, że ofiary zmarły w wyniku ran ciętych zadanych ostrym narzędziem

Przesłuchanie podejrzanego trwało około pięciu godzin. Prokuratura przekazała, że Aleksander G. przyznał się do winy, a złożone przez niego wyjaśnienia mają korelować z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym. Z ustaleń wynika, że ofiary zmarły w wyniku ran ciętych zadanych ostrym narzędziem. Nieoficjalnie mówi się, że w zbrodni mogły zostać użyte m.in. siekiera oraz maczeta lub tasak. Narzędzia zostały zabezpieczone do dalszych badań. Policja i prokuratura nadal wyjaśniają okoliczności tego, co wydarzyło się w domu w Raciążu. Oględziny miejsca zbrodni trwały wiele godzin, a funkcjonariusze zabezpieczali ślady zarówno w budynku, jak i w jego piwnicy. Sprawa budzi ogromne emocje, tym bardziej że – jak wynika z informacji ujawnionych w mediach – w tej rodzinie już wcześniej doszło do zabójstwa. W 2019 roku ojciec podejrzanego miał zamordować swoją żonę i został za to skazany na 25 lat więzienia. Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w Raciążu trwa. Prokuratura będzie wnioskować o dalsze środki zapobiegawcze wobec podejrzanego. 

Zabił swoich dziadków w środę popielcową. Trafił przed oblicze prokuratora
MORDERCA RACIĄŻ
RACIĄŻ