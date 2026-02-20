Leży rzut beretem od Krakowa. To tutaj wychował się Jan Paweł II

Wystarczy pokonać zaledwie 50 kilometrów od Krakowa, by znaleźć się w miejscu, które na zawsze zmieniło historię Polski i świata. To w cieniu Beskidu Małego, w niepozornej kamienicy, biegał mały Karol Wojtyła. Dziś to miasto przyciąga tłumy wiernych i turystów, chcących poczuć magię miejsca, o którym papież mówił z takim wzruszeniem.

Tam, gdzie historia napisała swój początek

Wadowice – to nazwa, która do dziś wywołuje szybsze bicie serca u wiernych na każdym kontynencie. To właśnie w tym niepozornym mieście, malowniczo położonym u podnóża gór, przyszedł na świat człowiek, który odmienił oblicze Kościoła. Karol Wojtyła spędził tu lata, które ukształtowały go na całe życie. Chodził do lokalnej szkoły, pocił się nad egzaminem dojrzałości i stawiał pierwsze kroki na deskach amatorskiego teatru. Czy czuł wtedy, że pisane są mu wielkie rzeczy? Papież nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, wielokrotnie wracając pamięcią do lat młodości i podkreślając, jak ważny był to czas dla jego duchowego rozwoju.

Tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło - mówił Jan Paweł II podczas wizyty w Ojczyźnie w 1999 r.

Dom, który stał się legendą

Dzisiaj budynek, w którym na świat przyszedł przyszły święty, tętni życiem w zupełnie nowy sposób. Znajduje się tam nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, które co roku przeżywa prawdziwe oblężenie przez setki tysięcy turystów z całego globu. To nie jest zwykła wystawa muzealna. Ekspozycja w poruszający sposób pokazuje skromne warunki życia rodziny Wojtyłów oraz niezwykłą, pełną wyzwań drogę, jaką musiał przejść Karol. To miejsce, gdzie wielka historia spotyka się z intymnymi wspomnieniami.

Nie tylko papież. Co kryje to miasto?

Współczesne Wadowice to jednak nie tylko nostalgia i miejsca kultu. Miasto dynamicznie się rozwija, zaskakując przyjezdnych udanym połączeniem nowoczesności z szacunkiem do tradycji. Turystów przyciąga tu nie tylko pamięć o papieżu, ale także wspaniała zabytkowa architektura i bliskość gór, idealna dla fanów aktywnego wypoczynku na pieszych czy rowerowych szlakach. Co koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w okolicy? Oto lista obowiązkowa:

  • Słynne Muzeum w domu rodzinnym papieża,
  • Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
  • Urokliwy wadowicki rynek,
  • Symboliczną ławeczkę Jana Pawła II,
  • Klasztor Ojców Karmelitów
  • Położone nieopodal sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (wpisane na listę UNESCO).
