Wszyscy mężczyźni Taylor Swift. Z kim była przed Travisem Kelce?

Od pierwszych zauroczeń do Joe Jonasa

Taylor Swift bardzo wcześnie przekonała się, że sława nie kończy się na scenie. Gdy jej kariera zaczęła nabierać rozpędu, media z coraz większą uwagą śledziły nie tylko kolejne single i nagrody, ale też jej życie prywatne. Jednym z pierwszych szeroko komentowanych partnerów piosenkarki był Joe Jonas. Ich relacja trwała krótko, ale dla fanów stała się jednym z symbolicznych początków „romantycznej mitologii” Taylor Swift. To właśnie wtedy zaczęto jeszcze mocniej łączyć jej twórczość z osobistymi doświadczeniami.

Taylor Lautner, John Mayer i Jake Gyllenhaal. Te relacje budziły ogromne emocje

Po Joe Jonasie w życiu Taylor Swift pojawiali się kolejni znani mężczyźni. Z Taylorem Lautnerem stworzyła parę, która przyciągała uwagę fanów młodego Hollywood. Ich relacja była krótka, ale do dziś wraca w kontekście jednej z najbardziej czułych piosenek wokalistki – „Back to December”. Znacznie więcej emocji budziły późniejsze relacje z Johnem Mayerem i Jake’em Gyllenhaalem. Fani od lat analizują teksty Taylor Swift, szukając w nich odniesień do obu artystów. W przypadku Mayera najczęściej wskazywany jest utwór „Dear John”, a przy Gyllenhaalu – „All Too Well”, który po latach stał się jednym z najważniejszych numerów w jej karierze.

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Harry Styles i Calvin Harris. Związki, o których mówił cały świat

Jednym z najgłośniejszych romansów Taylor Swift była relacja z Harrym Stylesem. Choć trwała krótko, do dziś jest jednym z ulubionych tematów fanów. Wokalista One Direction i gwiazda popu tworzyli parę, która idealnie wpisywała się w wyobrażenia o młodym, wielkim show-biznesie.

Później u boku Taylor pojawił się Calvin Harris. Ten związek trwał znacznie dłużej i przez pewien czas wydawało się, że piosenkarka znalazła stabilizację. Rozstanie również odbiło się szerokim echem, zwłaszcza że oboje byli wtedy na szczycie popularności.

Tom Hiddleston i Joe Alwyn. Od medialnego romansu do wieloletniej miłości

Po rozstaniu z Calvinem Harrisem Taylor Swift była łączona z Tomem Hiddlestonem. Ich relacja była wyjątkowo medialna – wspólne zdjęcia, podróże i słynny top z napisem „I ❤️ T.S.” szybko przeszły do historii popkultury. Zupełnie inaczej wyglądał jej związek z Joe Alwynem. Aktor przez lata pozostawał najważniejszym partnerem Taylor Swift, ale ich relacja była prowadzona z dala od błysku fleszy. To był czas większej prywatności, ciszy i dojrzałości. Fani odnajdywali ślady tej miłości w wielu utworach z albumów „Lover”, „Folklore”, „Evermore” i „Midnights”.

Travis Kelce. Mężczyzna, przy którym Taylor Swift znów pokazała szczęście

Relacja z Travisem Kelce od początku różniła się od poprzednich związków Taylor Swift. Tym razem uczucie rozwijało się na oczach świata – na stadionach, koncertach, czerwonych dywanach i w mediach społecznościowych. Gwiazdor NFL nie tylko pojawiał się na koncertach Taylor, ale też sam stał się częścią jej popkulturowego uniwersum. Dla fanów był kimś więcej niż kolejnym partnerem piosenkarki. Stał się symbolem nowego etapu – bardziej otwartego, radosnego i pełnego gestów, których Taylor przez lata raczej unikała.

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