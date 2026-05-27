25-latek próbował ukryć dowody przestępstwa na tarasie. Grozi mu długoletnie więzienie

D.P
2026-05-27 11:24

Słupscy policjanci zatrzymali 25-latka, który w popłochu próbował ukryć przed nimi narkotyki na tarasie. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 700 gramów metamfetaminy, z której można było uzyskać ponad 4,5 tysiąca porcji. Za posiadanie znacznej ilości zabronionych substancji grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Słupsk: 25-latek w panice ukrył narkotyki na tarasie

W miniony weekend kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zdobyli informacje, z których wynikało, że w mieszkaniu wynajmowanym przez 25-latka i jego 23-letnią partnerkę mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem, ich podejrzenia szybko się potwierdziły.

- Kiedy tylko mężczyzna zobaczył policjantów, wyszedł na taras i w sportowym T-shircie schował za kanapą woreczek strunowy z zawartością białych kryształów. Kilka minut od rozpoczęcia przeszukania okazało się, że miejsce ukrycia narkotyków nie było najlepszą kryjówką – relacjonują policjanci z Słupska.

Słupsk: Zabezpieczono metamfetaminę. 25-latek w prokuraturze

Policjanci przejęli woreczek z białą substancją, która po przebadaniu okazała się metamfetaminą. Śledczy ustalili, że z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować ponad 4,5 tysiąca porcji. 25-latek został zatrzymany i weekend spędził w policyjnej celi. W poniedziałek trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci niemal codziennie ustalają osoby, które mają związek z przestępczym narkobiznesem. Niejednokrotnie pojedyncze zatrzymanie poprzedza nawet kilkumiesięczna praca i inne ustalenia policjantów kryminalnych związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej – dodają mundurowi.

