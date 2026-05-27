„Profanacja” w Boże Ciało? Wierni stają na rzęsach, by anulować muzyczny festiwal. W sieci wrze

Burza wokół Mystic Festival 2026. Katolicka fundacja protestuje przeciw wydarzeniu

W marcu bieżącego roku, przy okazji publikacji artykułu „Bluźnierczy spęd” w Gdańsku? Katolicka fundacja żąda anulowania muzycznego festiwalu”, poruszyliśmy temat burzy, jaka rozpętała się wśród części wiernych z Trójmiasta wokół organizacji Mystic Festival 2026. Im bliżej wydarzenia, tym emocje są coraz większe. Zdaniem fundacji „Polska Katolicka, nie laicka”, która jako pierwsza zaprotestowała przeciwko organizacji festiwalu, impreza powinna zostać odwołana z kilku powodów. Jednym z nich ma być niefortunny termin, ponieważ wydarzenie zaplanowano na okres Bożego Ciała. Jak twierdzą przedstawiciele fundacji, to jednak tylko część problemu. Ich zdaniem festiwal ma „wyraźnie antychrześcijański” oraz „bluźnierczy” charakter.

Mystic Festival zaplanowano w dniach 3-6 czerwca 2026 roku na terenie Stoczni Gdańskiej. Festiwal ten to rozpoznawalna marka i ogromna impreza dla fanów muzyki metalowej, która odbywała się już w wielu miatach w Polsce. W tegorocznej edycji wystąpią m.in. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax czy Mastodon. Niefortunnie się złożyło, że akurat 4 czerwca w Polsce przypada uroczystość Bożego Ciała.

Protest przeciw Mystic Festival w Gdańsku. „Nie pozwólmy na jawną profanację”

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt nakazanych w Kościele katolickim. Tego dnia wierni uczestniczą w procesjach eucharystycznych przechodzących do czterech ołtarzy, a w Polsce obowiązuje również dzień wolny od pracy. Właśnie termin organizacji Mystic Festival dodatkowo zaostrzył spór wokół wydarzenia. Na stronie polskakatolicka.org, gdzie trwa zbiórka podpisów pod petycją przeciwko festiwalowi, pojawił się mocny apel. „Nie pozwólmy na jawną profanację w Stoczni Gdańskiej. Naszym obowiązkiem jako katolików jest publiczne wyznanie wiary i sprzeciw wobec zła” — czytamy na stronie.

Autorzy artykułu wprost zarzucają organizatorom i władzom miasta promowanie treści, które, ich zdaniem, są nieodpowiednie dla młodzieży. Twierdzą również, że wydarzenie ma propagować nekrofilię i sadyzm „pod płaszczykiem festiwalu muzycznego”.

- Mystic Festival 2026, zaplanowany na Uroczystość Bożego Ciała (4 czerwca), ma stać się kolejną odsłoną brutalnej prowokacji obrażającej samego Boga i miliony katolików w naszym kraju – czytamy.

Katolicka fundacja protestuje przeciw Mystic Festival. Chodzi o „bluźnierstwo” i antychrześcijańskie treści

Największe emocje wzbudzają jednak konkretne zespoły zaproszone na Mystic Festival. W publikacji wymieniono konkretne przykłady – zdaniem przeciwników festiwalu – ataku na chrześcijańskie wartości. Organizatorzy protestu określają grupę Marduk jako „antychrześcijański atak”, Belphegor nazywają „bluźnierstwem przekraczającym wszelkie granice”, a Severe Torture oskarżają o promowanie „kultu zgnilizny i sadyzmu”.

Krytyka dotknęła również zespoły Rotting Christ i Gaahls WYRD, które według autorów protestu mają dopuszczać się „świadomej profanacji”. Szczególne kontrowersje wywołał opis koncertu Belphegor. Autorzy protestu nazwali go „prawdopodobnie najbardziej drastycznym opisem”, jaki miał pojawić się w oficjalnym obiegu kultury w Polsce.

- Wydarzenie to jest zaplanowaną celebracją zła, zgnilizny i buntu przeciwko Bogu – czytamy w publikacji.

Organizatorzy Mystic Festival odpowiadają na protesty. To przypadkowa zbieżność dat

Przypomnijmy, że już kilka miesięcy temu współorganizatorzy Mystic Festival podkreślali, że termin wydarzenia pokrywający się z Bożym Ciałem jest całkowicie przypadkowy. Jak mówił na łamach „Dziennika Bałtyckiego” Arkadiusz Hronowski, współorganizator festiwalu, data imprezy nie została wybrana w celu prowokacji. Zaznaczył, że Mystic Festival od lat organizowany jest po prostu w pierwszy weekend czerwca.

- Każdy ma prawo do protestu i też to szanuje, ale my robimy swoje - zaznaczył Arkadiusz Hronowski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Współorganizator zwrócił również uwagę, że festiwal jest wydarzeniem zamkniętym i biletowanym, a udział w nim jest całkowicie dobrowolny.

