Śmierć 44-letniego motocyklisty pod Malborkiem. Śledczy podali wstępną przyczynę tragedii

Dawid Piątkowski
2026-05-27 8:14

Dramatyczny wypadek na Pomorzu! Na trasie między Malborkiem a Swarożynem doszło do zderzenia motocykla i trzech samochodów osobowych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie 44-letniego motocyklisty. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Trasa po wypadku była zablokowana przez pięć godzin. Policja ustaliła już wstępną przyczynę tragicznego zdarzenia.

  • Tragiczny wypadek sparaliżował ruch na drodze krajowej nr 22 na Pomorzu, angażując w akcję ratunkową liczne służby.
  • Niestety, pomimo wysiłków ratowników, 44-letni motocyklista zginął w zderzeniu z trzema samochodami osobowymi.
  • O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje 44-letni motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 26 maja po południu na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w powiecie malborskim. W zderzeniu brały udział trzy samochody osobowe oraz motocykl. Pomimo długiej akcji ratunkowej życia motocyklisty nie udało się uratować.

Jak informują służby, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 13:45. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową motocyklisty.

Motocyklista nie dostosował prędkości podczas wyprzedzenia. Trasa po wypadku była zablokowana przez pięć godzin

Mimo wysiłków ratowników lekarz stwierdził zgon 44-letniego mężczyzny kierującego motocyklem marki BMW. W działaniach brały udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Droga krajowa nr 22 pomiędzy Malborkiem a Swarożynem była zablokowana przez blisko pięć godzin. Na miejscu pracowali policjanci oraz służby wyjaśniające dokładne okoliczności tragedii.

Jak podaje „Radio Gdańsk”, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 44-letni motocyklista podczas manewru wyprzedzania miał nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

Na trasie między Malborkiem a Swarożynem doszło do zderzenia motocykla i trzech samochodów osobowych
