Polska wysoko w rankingu najpotężniejszych armii świata 2026. Mamy zestawienie

Zestawienie najpotężniejszych armii świata opublikowane przez Global Firepower

Cyklicznie publikowany ranking Global Firepower od wielu lat wzbudza ogromne zainteresowanie w wielu krajach. Wspomniane zestawienie zestawia możliwości militarne poszczególnych narodów i wskazuje, które z sił zbrojnych uznaje się obecnie za najbardziej potężne. W przygotowanej na rok 2026 edycji ponownie wzięto pod lupę wojskowy potencjał 145 różnych państw, analizując szczegółowo takie elementy, jak chociażby wielkość armii, dostępność nowoczesnego uzbrojenia, wielkość budżetu obronnego, możliwości kadrowe oraz infrastrukturę logistyczną. Rezultatem tych badań jest wskaźnik PowerIndex, który ma za zadanie precyzyjnie obrazować siłę wojskową danego państwa, gdzie im mniejsza jest wartość końcowa, tym wyżej kraj plasuje się w rankingu.

Na czołowych pozycjach zestawienia po raz kolejny uplasowały się najbardziej potężne państwa świata, jednak uwagę przyciąga także świetna pozycja Polski. Nasz kraj zdołał utrzymać swoją lokatę w gronie światowej elity i nadal jest w gronie najlepiej postrzeganych sił zbrojnych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Które państwa mają najpotężniejsze armie świata w rankingu 2026?

Na podstawie najnowszego raportu Global Firepower bezapelacyjnie najpotężniejszą armią globu dysponują Stany Zjednoczone, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Zaraz za nimi na podium sklasyfikowano jednak Rosję oraz Chiny. Zastanawiacie się, jak wygląda reszta tego zestawienia? Tego będziecie mogli dowiedzieć się przeglądając naszą poniższą galerię zdjęć, gdzie umieściliśmy 22 najpotężniejsze armie na kuli ziemskiej. Możecie być zaskoczeni, jak wysoko została w nim oceniona polska armia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpotężniejsze armie świata. Polska na bardzo wysokim miejscu

23

Polska dysponuje jedną z najbardziej potężnych armii na świecie

Według zestawienia Global Firepower, Polska znajduje się w szeroko postrzeganej światowej czołówce. Niemniej jednak nie powinno się traktować naszej wysokiej pozycji jako jednoznacznej odpowiedzi na to, jaka armia byłaby najbardziej skuteczna w warunkach prawdziwego konfliktu zbrojnego. Cały ranking opiera się przede wszystkim na wyliczeniach ilościowych, a szczegóły dotyczące jego metodologii nie są całkowicie udostępniane publicznie.

Najbardziej niebezpieczne miasta na mapie Polski

W świetle narastających na świecie napięć, coraz więcej obywateli zadaje sobie pytanie, gdzie dokładnie w Polsce jest najmniej bezpiecznie, a co za tym idzie, jakich miejsc lepiej jest unikać. Jak się okazuje, posiadamy taką wiedzę, a informowaliśmy o tym w tym miejscu: Oto najniebezpieczniejsze miasta w Polsce, które mogą wywoływać niepokój u odwiedzających.