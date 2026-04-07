Tak budują swój dom Krupińska i Karpiel-Bułecka. Najważniejsza na budowie jest kierowniczka Lusia

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-04-07 16:11

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są w trakcie budowy nowego domu i chętnie dzielą się postępami z fanami. Tym razem pokazali nie tylko wnętrza w surowym stanie, ale też… najważniejszego członka ekipy. Internauci nie mają wątpliwości – to ona skradła całe show.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka
Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka
Budowa domu to dla wielu spore wyzwanie, ale Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zdają się podchodzić do tego z dużym dystansem – i poczuciem humoru. Para pokazała w mediach społecznościowych kolejne kadry z inwestycji, a przy okazji zdradziła, kto tak naprawdę „rządzi” na placu budowy.

Dokończ zdanie: jak przetrwacie remont czy budowę domu tu…? My i kierowniczka budowy Lusia

– napisała Paulina Krupińska, jasno dając do zrozumienia, że najważniejszą rolę odgrywa… ich czworonożna towarzyszka.

Nowy dom Karpielów - drewno, przestrzeń i góry za oknem

Na zdjęciach widać imponujące wnętrze domu w trakcie budowy. Surowe, drewniane konstrukcje, wysokie stropy i ogromne przeszklenia robią wrażenie już na tym etapie. W oczy rzuca się też to, co znajduje się za oknami – górski krajobraz, który tylko podkręca klimat całej inwestycji. Internauci szybko zwrócili uwagę na detale. Naturalne drewno, ręczne zdobienia i przestrzeń sugerują, że dom będzie utrzymany w stylu bliskim naturze, ale z nutą nowoczesności.

Choć to dopiero etap budowy, już teraz widać, że powstaje coś wyjątkowego. Połączenie drewna, przestrzeni i widoków robi ogromne wrażenie, a całość zapowiada się na prawdziwy dom marzeń.

Kierowniczka Lusia pilnuje wszystkiego

Choć wnętrza robią ogromne wrażenie, to prawdziwą gwiazdą zdjęć została… Lusia. Na jednym z kadrów widać ją spacerującą po budowie, na innym towarzyszy właścicielom podczas oglądania postępów. I trudno się dziwić – podpis Krupińskiej szybko podbił komentarze, a fani zaczęli żartować, że to właśnie „kierowniczka Lusia” najlepiej pilnuje całej inwestycji.

Budowa domu często wiąże się z nerwami i napięciem, ale w przypadku tej pary widać coś zupełnie innego. Jest śmiech, dystans i radość z każdego etapu. Krupińska i Karpiel-Bułecka pokazują, że nawet tak wymagający proces można przejść na luzie – o ile ma się dobre towarzystwo. Nawet jeśli to towarzystwo ma cztery łapy.

A kto będzie pilnował porządku, kiedy wszystko będzie już gotowe? Internauci są zgodni – „kierowniczka Lusia” raczej nie odda tej funkcji tak łatwo.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka
Galeria zdjęć 17
Paulina Krupińska nie mieszka na Podhalu! Mówi, do kogo należy dom w górach
