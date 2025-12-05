Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności w sprawie incydentu drogowego, do którego doszło późnym wieczorem 4 grudnia 2025 roku. Kilka minut przed północą świadkowie zgłosili, że kierujący samochodem ciężarowym uszkodził infrastrukturę na rondzie im. Jerzego Szczakiela przy ulicy Strzeleckiej w Opolu, a następnie odjechał w kierunku Strzelec Opolskich.

Jak wynika z przekazanych informacji, kierowca nie zatrzymał się po spowodowaniu zniszczeń i oddalił się z miejsca. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie od świadków oraz dokumentację fotograficzną, które mają pomóc w ustaleniu zarówno tożsamości kierującego, jak i pojazdu biorącego udział w zdarzeniu.

Rondo, na którym doszło do uszkodzeń, nosi imię Jerzego Szczakiela – jednego z najwybitniejszych polskich żużlowców. Szczakiel w 1973 roku zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, jako pierwszy Polak w historii. Jego sukces przeszedł do historii polskiego sportu, a w Opolu – mieście, z którym był związany – upamiętniono go właśnie nazwą ronda.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które posiadają informacje dotyczące tego zdarzenia, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Opolu. Funkcjonariusze proszą także o zgłoszenie się samego kierowcy ciężarówki. Z policją można skontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerami 47 864 25 45 albo 112.