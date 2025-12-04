Ojciec i troje dzieci na jednym rowerze. Zdjęcie trafiło do sieci. „Brawo dla ojca”

Ojciec z trójką dzieci na rowerze. Zaskakujący widok na drodze! Internauci biją brawo

Dzieci było troje, ojciec tylko jeden, a pociechy trzeba było dowieźć na miejsce, prawdopodobnie do szkoły. Samochodu nie było, a o poranku każdy się spieszy. Co więc zrobił pomysłowy ojciec? Wsiadł na rower, a obok siebie posadził… troje dzieci. Jedno na ramie, drugie na kierownicy, trzecie z tyłu, na bagażniku. I w drogę! Bez kasków, ale w czapkach, żeby nikt się nie przeziębił.

Ojciec z trójką dzieci na rowerze. Fala komentarzy w sieci

Zdjęcie z tej nietypowej przejażdżki trafiło we wtorek (2 grudnia) na profil Piraci Drogowi na Facebooku. Pod zdjęciem ponad 1,2 reakcji i 1200 komentarzy. Internautów często nawet pozornie niewinne sytuacje dzielą na dwa, zazwyczaj wrogie sobie, obozy. Pod zdjęciem ojca i trojga dzieci na rowerze panuje jednak niecodzienna zgodność. Zagrożenie ewentualnej bolesnej wywrotki dzieci i samego kierowcy? Nic z tych rzeczy. Komentujący przede wszystkim dostrzegają zaradność ojca i wspominają, że kiedyś tak dzieci jeździły do szkoły i nikt nie zwracał na to uwagi. Poniżej kilka wpisów.

Nie każdego stać na auto, nie wiem skąd głupie uśmiechy. Brawo dla ojca że daje rade.

To co kiedyś było normalne dziś dla nie których jest nie normalnie sam mam szóstkę dzieciaków i uwierzcie że dla nich to jest mega frajda!

Kiedyś się tak jeździło i nikt nie płakał.

