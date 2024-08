Dorota Stalińska prezentuje obszerne tatuaże na rękach i dekolcie. "Ale ma Pani super dziary"

Dorota Stalińska to jedna z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych aktorek polskiego kina i teatru, która przez lata swojej kariery zdobyła serca widzów i wciąż nie zwalnia tempa. Aktorka znana jest z wyrazistej osobowości oraz silnego charakteru. Jej nietuzinkowy styl bycia, pełen energii i determinacji, zawsze wyróżniał ją wśród innych aktorów. A pasja do sztuki, połączona z niesłabnącą wiarą w swoje ideały, sprawiła, że jest postacią niezapomnianą i niezwykle inspirującą dla wielu pokoleń. Jej profil na Facebooku obserwuje wiele osób, które chętnie komentują posty aktorki.

Ostatnio Stalińska wprawiła swoich fanów w zdumienie, prezentując swoje zdjęcie z tatuażami na rękach i dekolcie. Dotąd aktorka nie chwaliła się dziarami, więc początkowo fani byli w szoku, jednak szybko zaczęli chwalić pomysł. Okazało się jednak, że tatuaże nie były prawdziwe, a aktorka nakleiła je, by lepiej wejść w rolę, do której akurat się przygotowuje.

Kochani! No nie wierzę... Naprawdę pomyśleliście że się "wydziarałam"??? Ha ha ha... A zatem muszę zmartwić tych, którzy się ucieszyli i ucieszyć tych, którzy się zmartwili. Te tatuaże to tylko naklejki przyklejone na chwilę w ramach poszukiwania koncepcji do nowej roli. Ale cieszy mnie wasza tak liczna reakcja, a zwłaszcza tak delikatna ocena tych, którzy tak jak ja nie są fanami tego typu ingerencji w naturalne piękno naszego ciała. Kocham was i serdeczne buziaki wam posyłam.