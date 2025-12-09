Sofia Nersesian – kim jest reprezentantka Ukrainy na Eurowizję Junior 2025? Jej piosenka „Motanka” już robi furorę

Kim jest Sofia Nersesian? Młoda wokalistka, która podbiła serca Ukraińców

Sofia Nersesian to 10-letnia piosenkarka, która wygrała ukraińskie preselekcje do Eurowizji Junior 2025. Mimo młodego wieku ma już doświadczenie sceniczne – brała udział w lokalnych konkursach muzycznych i szkolnych festiwalach, a jej największym atutem są mocny głos, pewność siebie i naturalna charyzma. To właśnie ta dojrzałość sceniczna sprawiła, że widzowie jednoznacznie postawili na Sofię, doceniając jej świeżość, emocjonalność i profesjonalne wykonanie piosenki „Motanka”.

O czym opowiada „Motanka”? Tradycja, symbolika i nowoczesny pop

„Motanka” to utwór łączący współczesną produkcję popową z mocnymi, ukraińskimi wpływami etnicznymi. To połączenie nadaje piosence charakter, który od razu odróżnia ją na tle innych konkursowych propozycji.

Walory Sofii Nersesian:

świetna emisja głosu jak na 10-latkę

naturalna ekspresja

brak tremy przed kamerą

łatwość w budowaniu emocji na scenie

Motanka to tradycyjna ukraińska lalka-amulet, która przez wieki symbolizowała ochronę, dobrobyt i łączność z domem. W piosence Sofii odgrywa rolę przewodniczki, która pomaga przezwyciężać trudności i zachować nadzieję. „Motanka” jest jednocześnie nowoczesna i zakorzeniona w tradycji – a taki miks bardzo często trafia do jury i publiczności Eurowizji Junior. „Motanka” idealnie nadaje się do stworzenia zapadającej w pamięć scenografii – światła, etniczne stroje, choreografia inspirowana kulturą ukraińską. To może być widowisko, które przyciągnie uwagę widzów w Tbilisi.

Ukraina od lat wysyła na Eurowizję Junior występy dopracowane wizualnie i wokalnie. Ich reprezentanci niemal zawsze plasują się wysoko.

Eurowizja Junior 2025 – gdzie i kiedy odbędzie się konkurs?

Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi w Gruzji. Organizatorzy zapowiadają dużą scenę, spektakularną oprawę i kilka nowości wizualnych. Fani konkursu już teraz obstawiają, że Ukraina z Sofią może znaleźć się w ścisłej czołówce.

