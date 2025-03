Sandra Kubicka: "Jestem osobą bardzo lojalną. Nie umiem kłamać!" Co jeszcze wyznała w TVN?

MOCNY coming out w programie TVN! Marcin z "The Traitors" wyznał, że jest gejem

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odcinek 5

Sandra Kubicka rozprawia o zdrajcach...

Sandra Kubicka niedawno dała znać swoim fanom na Instagramie, że z wypiekami na twarzy śledzi nowy sezon hitu TVN "The Traitors. Zdrajcy". Jako, że od dwóch tygodni media żyją jej rozstaniem z Baronem, od razu zaroiło się od spekulacji, czy program o zdradach to jakaś aluzja do wydarzeń w jej życiu...

Zobacz również: Sandra Kubicka sugeruje powód rozstania? ZDRADĘ? Zamieściła wymowne nagranie...

Kubicka zapewnia: "NIE UMIEM KŁAMAĆ"

Teraz Kubicka dolała oliwy do ognia. Pojawiła się w wieczornym programie "The Traitors. Arena", w którym zapraszani przez Malwinę Wędzikowską goście omawiają wydarzenia z odcinka programu, rozmawiają z uczestnikami którzy odpadli i komentują wątki, które "grzeją" w internecie.

- Ja się zgłaszam!

- zapewniła Sandra Kubicka i padło oczywiście ze strony prowadzącej pytanie do modelki: lojalna, czy zdrajca? Kim chciałaby być?

- Oczywiście, że lojalną! Ja jestem bardzo transparentna, nie potrafię kłamać. Gdybym miała być zdrajcą, to bym od razu odpadła. Dlatego wolałabym być lojalna"

- zapewniła bez mrugnięcia okiem Kubicka. Malwina nie odpuszczała i dopytywała, czy Kubicka uważa, że potrafi wyłapać zdrajcę...

- Myślę, że tak. Potrafię się odciąć od ludzi... te przyjaźnie w programie są za mocne, bardzo sobie ufają... a w tym programie nie można tak ufać

Można tylko zgadywać, czy Sandrę w życiu spotkały podobne sytuacje, które naruszyły jej zaufanie...

Zobacz również: MOCNY coming out w programie TVN! Marcin z "The Traitors" wyznał, że jest gejem

"The Traitors. Zdrajcy" - polska edycja z gwiazdami?

Czy Kubicka faktycznie ma szanse trafić do programu? Póki co w obu polskich edycjach castingowano nie gwiazdy, a "zwykłych" ludzi. W zagranicznych edycjach "The Traitors" prędzej czy później przychodzi jednak edycja tzw. "celebrities", czyli z celebrytami. W USA trzeci sezon był właśnie taki. Czy u nas będzie podobnie? czas pokaże.

Co ciekawe - dokładnie w tym samym czasie, gdy Sandra Kubicka rozprawiała w programie TVN o zdrajcach i zdradach - Aleksander Baron zdobył się na pierwszy post na Instagramie, w którym zabrał głos o rozstaniu.

Baron komentuje rozstanie

Do tej pory Aleksander Milwiw-Baron, muzyk zespołu Afromental, gwiazda formatu "The Voice" i wkrótce były mąż Sandry Kubickiej, na temat rozwodu milczał.

To Sandra 9 marca na swoim Instagramie poinformowała, że w grudniu złożyła papiery rozwodowe i rozstaje się z ojcem swojego synka. Baron do tej pory nie komentował sprawy w żaden sposób, blokował też komentarze na swoim profilu, by nie czytać krytyki i hejtu ze strony internautów. Teraz, dokładnie w tym samym czasie, w którym Sandra Kubicka występowała w "The Traitors. Arena", zamieścił wpis o treści:

Lekcje, których nauczyłem się dzięki Tobie Synku 🙏🏼 1. Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze co stworzysz w życiu2. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój3. Nigdy nie jest za późno by stać się lepszą wersją siebie4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni5. Milczenie jest złotem

Czyżby zgranie w czasie tych dwóch wydarzeń było czystym przypadkiem?