Roksana Węgiel jak prawdziwa dżaga! Dżinsowe spodenki ledwo zakrywały jej pupę!

Aleksandra Kalita
2026-02-10 21:03

Roksana Węgiel od kilku lat udowadnia, że nie jest już małą dziewczynką, którą Polacy znają z "The Voice Kids". 21-letnia piosenkarka diametralnie zmieniła styl i wybiera coraz odważniejsze kreacje. Szczególnie lubi podkreślać zgrabne nogi i dekolt. Nie inaczej było podczas ostatniego występu. Dżinsowa spódniczka niewiele zakryła.

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Roksana Węgiel miesiąc temu świętowała 21. urodziny. Mimo młodego wieku ma już za sobą sporo sukcesów. Cała Polska usłyszała o niej za sprawą "The Voice Kids". Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała program i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi ze sceny i medialnych afiszy. Nieustannie pracuje nad nową muzyką oraz własnym wizerunkiem.

Nie można zaprzeczyć, że Roksana Węgiel dosłownie dorastała na oczach widzów. Wiele osób nadal postrzega ją przez pryzmat "The Voice Kids" czy Eurowizji Junior. Być może właśnie dlatego postanowiła odciąć się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdy. Gdy tylko skończyła osiemnaście lat, drastycznie zmieniła swój styl.

Sukienki i spodnie Roxie stawały się coraz krótsze, a dekolty i... usta coraz większe. Nawiązała również współpracę z producentem bielizny i strojów kąpielowych, które ochoczo prezentuje na Instagramie Odważne są nie tylko stylizacje Węgiel, ale i pozy, co wielokrotnie wywoływało spore oburzenie

Roksana Węgiel w kusych spodenkach odsłoniła nogi do nieba

Ostatnie dwa lata to dla Roksany pasmo sukcesów. Wzięła udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, nagrywała płytę i wyszła za mąż! Pod koniec sierpnia obchodziła pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem (29 l.).

Obecnie pracuje nad nową muzyką i koncertuje. Roksana Węgiel aktywnie działa również na Instagramie, gdzie zamieściła niedawno podsumowanie pierwszego tygodnia lutego. Nie zabrakło w nim relacji z koncertu. 21-latka wrzuciła kilka zdjęć i filmików, na których można było podziwiać jej stylizację.

I tym razem postanowiła odsłonić nogi. Roxie miała na sobie czarny top uwydatniający jej biust oraz dżinsową spódniczkę, która naprawdę nie zdołała zakryć za wiele. Piosenkarka narzuciła na siebie również puchatą bluzę. Fani nie mogli wyjść z zachwytu. "Ale divaaaa" - napisała jedna z obserwujących.

