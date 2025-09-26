"Królowa przetrwania": Znana aktorka i żona detektywa w programie

Trwają prace nad trzecim sezonem "Królowej przetrwania". Dwie poprzednie edycje kontrowersyjnego programu cieszyły się sporą popularnością. Głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami. Nowe odcinki zapowiadają się równie obiecująco. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.). "Perfekcyjna pani domu" zastąpiła w tej roli Izu Ugonoha (38 l.), który obecnie razem z żoną bierze udział w programie "Afryka Express".

O koronę "Królowej przetrwania" będą walczyć m.in. Dominika Tajner (46 l.), partnerka Marcina Hakiela (42 l.) - Dominika Serowska (33 l.), Ilona Felicjańska (52 l.), Monika Jarosińska (51 l.) czy Nicol Pniewska (19 l.). Niedawno do programu dołączyła Maja Rutkowski (40 l.). Żona "najpopularniejszego polskiego detektywa" od kilku dni była w podróży, której celem była Sri Lanka.

Maja Rutkowski okradziona na lotnisku. Krzysztof ruszył do akcji!

W czwartkowe popołudnie na Instagramie Krzysztofa Rutkowskiego (65 l.) pojawiło się nagranie od jego ukochanej. Maja nie mogła powstrzymać łez! Jak się okazało, została okradziona i straciła paszport.

Ukradziono mi paszport i co? Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę i jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro. Sytuacja dla mnie jest wstrząsająca... - powiedziała zapłakana.

Na szczęście Maja mogła liczyć na swojego męża, który nie zostawił jej w potrzebie. W piątek z rana ukochana detektywa przekazała nowe informacje.

Dzień dobry kochani, mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Jak wiecie, na mojego kochanego męża zawsze mogę liczyć. Była bomba, gleba i pozamiatane! Prosto z Dubaju pierwszym samolotem przyleciał do mnie paszport! Niedługo wam powiem, kto mi go ukradł, ale mój mąż z całą ekipą z Dubaju zatrzymali złodzieja! - stwierdziła uśmiechnięta od ucha do ucha Maja.

Tym samym Maja Rutkowski może kontynuować swoją przygodę z programem "Królowa przetrwania"! Oby nie musiała wracać z planu pierwszym samolotem.

