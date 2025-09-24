Mieszkańcy Brodnicy zdradzają prawdę na temat Rynkowskiego. Szok, co wyszło po śmierci jego żony!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-24 16:12

Ryszard Rynkowski przeżywa jedne z najcięższych chwil w życiu. 18 września 2025 roku nagle zmarła jego żona, Magdalena Edyta Rynkowska. Wiadomość wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi artysty, ale również mieszkańcami Brodnicy, gdzie małżeństwo cieszyło się ogromną sympatią.

Śmierć Magdaleny Rynkowskiej była całkowicie niespodziewana. Kobieta odeszła w domu w Brodnicy, gdzie razem z mężem od lat angażowała się w życie lokalnej społeczności. Dla mieszkańców miasta była nie tylko żoną znanego piosenkarza, ale również osobą o wielkim sercu, gotową nieść pomoc innym.

Sąsiedzi szczerze o Rynkowskim

Nagła tragedia głęboko dotknęła Ryszarda Rynkowskiego. Artysta pojawił się 21 września 2025 roku na komendzie w Brodnicy, gdzie składał zeznania w sprawie śmierci ukochanej żony.  

Wieść o śmierci Magdaleny odbiła się szerokim echem w całej Brodnicy. Rynkowscy byli tu postaciami wyjątkowo cenionymi. Mieszkańcy wspominają, że artysta nie tylko chętnie rozmawiał z ludźmi podczas codziennych zakupów, ale też angażował się w sprawy miasta. Od lat wspierał finansowo lokalny kościół, finansując między innymi remont kaplicy. Organizował również koncerty plenerowe i kameralne recitale, z których dochód trafiał na cele dobroczynne. Na jednym z takich wydarzeń, zorganizowanych przez Rynkowskiego, wystąpili nawet bracia Golec. Dziś jednak mieszkańcy nie kryją obaw o stan artysty.

W trakcie zakupów chętnie pozował do zdjęć czy rozmawiał z mieszkańcami - powiedziała dziennikarzom "Faktu" mieszkanka Brodnicy.

Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony

Ryszard Rynkowski przeżywa dramat, z jakim nie musiał mierzyć się nigdy wcześniej. 18 września 2025 roku nagle zmarła jego żona, Magdalena Edyta Rynkowska. Kilka dni później, 23 września, artysta stawił się w Komendzie Policji w Brodnicy, gdzie składał zeznania jako świadek w sprawie. Towarzyszył mu jego adwokat, mecenas Adam Kozioziembski, który podkreślił, że muzyk znajduje się w głębokiej żałobie, ale musi pozostać silny ze względu na syna. Śmierć Magdaleny Rynkowskiej była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Kobieta odeszła nagle w ich mieszkaniu, a cała sytuacja wstrząsnęła rodziną i fanami piosenkarza. Pierwotnie przesłuchanie Rynkowskiego planowano wcześniej, jednak ze względu na jego stan emocjonalny termin kilkakrotnie przekładano. Ostatecznie artysta spędził w komendzie blisko dwie godziny, a prokuratura potwierdziła rozpoczęcie śledztwa w tej sprawie.

Jak może czuć osoba, która straciła osobę najbliższą - jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna, w tej chwili musi stanąć na wysokości zadania i tyle - powiedział dziennikarzom "Faktu" mecenas Adam Kozioziembski.

