Co dalej ze sprawą Ryszarda Rynkowskiego? Piosenkarz jest w żałobie i ma problemy z prawem. Są nowe informacje

Ryszard Rynkowski latem wziął udział w kolizji drogowej i oddalił się z miejsca wypadku. Po jakimś czasie do jego domu dotarła policja, a mundurowi przeprowadzili badanie alkomatem. Ten wskazał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a artysta usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Rynkowski odmówił składania szczegółowych wyjaśnień, choć wówczas przyznał się do winy. Wkrótce jednak obrońca piosenkarza stwierdził, że picie alkoholu miało miejsce, ale dopiero po kolizji. Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu opinii retrospektywnej, czyli ekspertyzy pozwalającej odtworzyć stan stężenia alkoholu w chwili zdarzenia.

30 września, zaledwie 12 dni po tym, jak piosenkarz stracił żonę, akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu trafił do Sądu Rejonowego w Brodnicy. Muzykowi grozi kara do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów - nawet do 15 lat.

Sprawa pozostaje w toku, a kluczowe są ekspertyzy biegłych i wyniki badania retrospektywnego, które przekazano 9 września. Biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie orzekli, że Ryszard Rynkowski w dniu 14 czerwca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu etylowego w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila.

Co dalej ze sprawą Rynkowskiego? Komentarz z sądu

Co teraz? Jaki będzie kolejny krok w sprawie Rynkowskiego? Okazuje się, że jeszcze nie wyznaczono terminu pierwszej rozprawy! Od wydania aktu oskarżenia minęły 2 tygodnie.

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Brodnicy w dniu 30 września 2025 r. Sprawa została przekazana sędziemu zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw do referatu. W chwili obecnej nie ma wyznaczonego terminu rozprawy - przekazała prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy Małgorzata Redmerska-Górna Plejadzie.

