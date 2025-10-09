To tu mieszka Ryszard Rynkowski. W tym miejscu przeżył tragedię

Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku. Powinien świętować 74. urodziny, ale od 18 września jest pogrążony w żałobie. W Brodnicy zmarła jego ukochana żona, Edyta.

Rynkowscy mieszkali w Brodnicy. Sąsiedzi polubili Ryszarda i Edytę. Niestety, artysta patrzył, jak umiera jego ukochana. 27 września 2025 roku odbył się pogrzeb kobiety.

Z wielu miejsc płynęły do Rynkowskiego słowa wsparcia.

Ryszard Rynkowski mieszka w Brodnicy

Rynkowscy od lat mieszkali w Zbicznie nad brzegiem jeziora, ale jakiś czas temu przenieśli się do Brodnicy. - Teraz mieszkali w tym bloku. On to mieszkanie w Brodnicy kupił swoim rodzicom - powiedziała naszemu dziennikarzowi jedna z sąsiadek. Ryszard Rynkowski i jego żona zyskali sympatię lokalnej społeczności. Artysta zdążył się zadomowić w niewielkiej miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem.

Niestety, 18 września był w mieszkaniu, kiedy umierała jego żona. Nie był w stanie rozmawiać z policjantami. Dopiero 5 dni później pojawił się na przesłuchaniu. Funkcjonariusze od początku wiedzieli, że Edyta Rynkowska zmarła bez udziału osób trzecich.

Kim jest Ryszard Rynkowski?

Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku w Elblągu, ale swoje życie związał z województwem kujawsko-pomorskim. W latach 1978–1987 był wokalistą zespołu popularnego zespołu Vox, a od 1987 roku działa solo. Rynkowscy wspólnie prowadzili specjalistyczną klinikę zajmującą się leczeniem m.in. schorzeń ortopedycznych. W klinice znajduje się terapia osoczem bogatopłytkowym, która wspomaga regenerację tkanek miękkich, metoda ta szczególnie ceniona jest przez sportowców. Klinika działa w Brodnicy, w województwie kujawsko-pomorskim.

W połowie czerwca Polskę obiegły informacje o kolizji z udziałem Rynkowskiego. Do zdarzenia z udziałem gwiazdora doszło tuż przed festiwalem w Opolu. Miał tam wystąpić na specjalnym recitalu z okazji jubileuszu Jacka Cygana.

