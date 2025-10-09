To tu mieszka Ryszard Rynkowski. W tym miejscu przeżył tragedię

eitor | Mariusz Korzus
2025-10-09 5:05

9 października 2025 roku Ryszard Rynkowski powinien świętować 74. urodziny. Niestety, zamiast tego przeżywa rodzinną tragedię. 18 września w mieszkaniu w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie) zmarła jego żona. Artysta był w miejscu zamieszkania, gdy umierała Edyta. Z całej Polski do Rynkowskiego płynęły słowa wsparcia.

Tu mieszka Ryszard Rynkowski

i

Autor: AKPA; Piotr Lampkowski / Super Express
  • Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku. Powinien świętować 74. urodziny, ale od 18 września jest pogrążony w żałobie. W Brodnicy zmarła jego ukochana żona, Edyta.
  • Rynkowscy mieszkali w Brodnicy. Sąsiedzi polubili Ryszarda i Edytę. Niestety, artysta patrzył, jak umiera jego ukochana. 27 września 2025 roku odbył się pogrzeb kobiety.
  • Z wielu miejsc płynęły do Rynkowskiego słowa wsparcia. 

Ryszard Rynkowski mieszka w Brodnicy

Rynkowscy od lat mieszkali w Zbicznie nad brzegiem jeziora, ale jakiś czas temu przenieśli się do Brodnicy. - Teraz mieszkali w tym bloku. On to mieszkanie w Brodnicy kupił swoim rodzicom - powiedziała naszemu dziennikarzowi jedna z sąsiadek. Ryszard Rynkowski i jego żona zyskali sympatię lokalnej społeczności. Artysta zdążył się zadomowić w niewielkiej miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem.

Niestety, 18 września był w mieszkaniu, kiedy umierała jego żona. Nie był w stanie rozmawiać z policjantami. Dopiero 5 dni później pojawił się na przesłuchaniu. Funkcjonariusze od początku wiedzieli, że Edyta Rynkowska zmarła bez udziału osób trzecich.

Galeria ze zdjęciami: Rynkowscy mieli dom w Zbicznie, ale mieszkali w tym miejscu

Śmierć Edyty Rynkowskiej.
29 zdjęć

Kim jest Ryszard Rynkowski?

Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku w Elblągu, ale swoje życie związał z województwem kujawsko-pomorskim. W latach 1978–1987 był wokalistą zespołu popularnego zespołu Vox, a od 1987 roku działa solo. Rynkowscy wspólnie prowadzili specjalistyczną klinikę zajmującą się leczeniem m.in. schorzeń ortopedycznych. W klinice znajduje się terapia osoczem bogatopłytkowym, która wspomaga regenerację tkanek miękkich, metoda ta szczególnie ceniona jest przez sportowców. Klinika działa w Brodnicy, w województwie kujawsko-pomorskim.

W połowie czerwca Polskę obiegły informacje o kolizji z udziałem Rynkowskiego. Do zdarzenia z udziałem gwiazdora doszło tuż przed festiwalem w Opolu. Miał tam wystąpić na specjalnym recitalu z okazji jubileuszu Jacka Cygana.

Czytaj tutaj: Akt oskarżenia z prokuratury! Wiemy, co grozi Ryszardowi Rynkowskiemu

Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD RYNKOWSKI