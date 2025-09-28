Ryszard Rynkowski, jego 17-letni syn, a także mieszkańcy Brodnicy, którzy dobrze znali piosenkarza i jego żonę, pożegnali Edytę Rynkowską. 52-latka spoczęła na cmentarzu w parafii, z którą małżonkowie byli związani od blisko dwóch dekad. Podczas uroczystej mszy, a później pochówku w okolicy urny i na grobie zmarłej nie było wielu wieńców i wiązanek.

Ale później pojawiły się na grobie.

Ostatnie pożegnanie Edyty Rynkowskiej

Pogrzeb żony Rynkowskiego zaplanowano na 27 września. Datę podano do wiadomości publicznej zaledwie 2 dni wcześniej:

Z sercem pełnym bólu i smutku zawiadamiamy, że dnia 18 września 2025 r. zasnęła w Bogu, przeżywszy lat 52, Kochana Żona, Mama, Córka, Siostra i Ciocia Magdalena Edyta Rynkowska. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 27 września 2025 r. modlitwą różańcową w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy o godz. 11:30, po czym zostanie odprawiona Msza św. Po Mszy św. żałobnej odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny.

Mszę żałobną za Edytę odprawiał ksiądz, który 19 lat wcześniej połączył zakochanych sakramentem małżeństwa. Duchowny Janusz Jezusek przemówił do żałobników w poruszającym kazaniu.

Zawsze będzie zdawać się nam, że ta uroczystość to tylko tak po ludzku coś, co możemy w pewien sposób zaklinać, że jej nie ma. Że to się nie wydarzyło, że niemożliwe, że było. Że jeszcze można było inaczej, że jeszcze można było to wszystko w jakiś sposób innym poukładać. I po tych przemyśleniach dopiero przychodzi człowiek i idzie po tak zwanym rozum do głowy, że, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, czy ty go chcesz, czy nie. Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Gdybyśmy wiedzieli, o której przyjdzie i dlaczego przychodzi, wtedy może w jakiś sposób udałoby nam się zabezpieczyć, nie wpuścić - mówił ksiądz.

Uroczysty pogrzeb, ale niemal bez kwiatów. Pojawiły się później

W nekrologu bliscy prosili, by żałobnicy na pogrzeb przyszli bez wieńców czy wiązanek, a zamiast tego wsparli fundację współzałożoną przez Rynkowskiego:

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację "Dary Losu" w Brodnicy. O czym zawiadamiają pogrążony w smutku Mąż z Synem i Rodziną.

Prośba została spełniona. W kościele było niewiele kwiatów, a na pochówek niektórzy żałobnicy przynieśli bukiety lub pojedyncze róże. Teraz jednak grób Rynkowskiej jest cały pokryty wiązankami.

Wyjątkowe miejsce spoczynku

Edyta Rynkowska została pochowana w wyjątkowym miejscu. Druga żona Ryszarda Rynkowskiego spoczęła bowiem przy jego rodzicach, którzy odeszli w 2009 i 2019 r.

