Grób żony Ryszarda Rynkowskiego nie utonął pod wieńcami. Na pogrzebie niemal nie było kwiatów. Dlaczego?

Ryszard Rynkowski stracił drugą żonę, a 9 dni po śmierci Edyta została uroczyście pożegnana. Najpierw podczas modlitwy różańcowej w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy, później w czasie mszy żałobnej, a na koniec na cmentarzu.

Z sercem pełnym bólu i smutku zawiadamiamy, że dnia 18 września 2025 r. zasnęła w Bogu, przeżywszy lat 52, Kochana Żona, Mama, Córka, Siostra i Ciocia Magdalena Edyta Rynkowska. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 27 września 2025 r. modlitwą różańcową w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy o godz. 11:30, po czym zostanie odprawiona Msza św. Po Mszy św. żałobnej odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny - można było przeczytać w nekrologu.

Zobacz także: Na pogrzebie żony Ryszarda Rynkowskiego nie było trumny. Tylko skromna urna i czarno-białe zdjęcie

Bardzo uroczysta msza

Msza żałobna była wyjątkowo uroczysta i pełna pięknych słów wypowiedzianych przez księdza, który 19 lat temu dawał Rynkowskim ślub. Niestety blisko dwie dekady później był zmuszony mówić o Edycie Rynkowskiej, kobiecie, która udzielała się wśród lokalnej społeczności i w samym kościele, w czasie przeszłym. Duchowny Janusz Jezusek przemówił do żałobników w poruszającym kazaniu.

Zobacz także: Tak Ryszard Rynkowski przemówił nad grobem żony. Był bardzo dzielny

Zawsze będzie zdawać się nam, że ta uroczystość to tylko tak po ludzku coś, co możemy w pewien sposób zaklinać, że jej nie ma. Że to się nie wydarzyło, że niemożliwe, że było. Że jeszcze można było inaczej, że jeszcze można było to wszystko w jakiś sposób innym poukładać. I po tych przemyśleniach dopiero przychodzi człowiek i idzie po tak zwanym rozum do głowy, że, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, czy ty go chcesz, czy nie. Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Gdybyśmy wiedzieli, o której przyjdzie i dlaczego przychodzi, wtedy może w jakiś sposób udałoby nam się zabezpieczyć, nie wpuścić - mówił ksiądz.

Mszę celebrowało kilku duchownych, a Ryszard Rynkowski przyjął komunię. Na koniec pogrzebu powiedział do żałobników:

Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i, że was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniowy.

Zobacz także: Poruszające kazanie księdza na pogrzebie żony Ryszarda Rynkowskiego. To on udzielał im ślubu, teraz mówił do ojca i syna

Pogrzeb bez ogromnych wieńców

Podczas mszy żałobnicy słuchali księdza, który pięknie mówił o zmarłej Edycie. Widzieli jej czarno-biały portret i jasną urnę - minimalistyczną, pozbawioną ozdób. Urnę ustawiono blisko ołtarza, przy niej fotografię, a niedaleko znalazło się miejsce dla wieńców i wiązanek. Tych nie było jednak wiele. Później, gdy zmarłą odprowadzono do miejsca spoczynku, jej grób też nie utonął pod kwiatami. Skąd ta skromność?

Okazuje się, że żałobnicy spełnili prośbę rodziny, która w nekrologu wspomniała, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów.

Zobacz także: Na nowych zdjęciach trudno go rozpoznać. Ryszard Rynkowski przytłoczony rodzinnym dramatem

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację "Dary Losu" w Brodnicy. O czym zawiadamiają pogrążony w smutku Mąż z Synem i Rodziną - mówił nekrolog.

Fundacja "Dary Losu", której współzałożycielem był Ryszard Rynkowski, funkcjonuje od 2011 r. Jej misja to "Dziel się tym, co masz". Na stronie Się Pomaga, można przeczytać:

Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy, finansowanie pomocy, rehabilitacja oraz opieka w szczególności nad osobami niepełnosprawnymi (w głównej mierze nad dziećmi i młodzieżą), osobami poszkodowanymi w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami szczególnie uzdolnionymi oraz nad potrzebującymi wsparcia sportowcami, a także działalność edukacyjna, aktywizacja społeczna i organizowanie czasu w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie finansowe osób potrzebujących.

Zobacz także: Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Odmieniony gwiazdor z 17-letnim synem w pierwszym rzędzie. Aż serce się łamie

Zobacz więcej zdjęć. Ryszard Rynkowski pochował ukochaną żonę Edytę. Nie było trumny, nie było wieńców. Za to skromna urna i czarno-białe zdjęcie