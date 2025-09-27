Grób żony Ryszarda Rynkowskiego nie utonął pod wieńcami. Na pogrzebie niemal nie było kwiatów. Dlaczego?

2025-09-27

Ryszard Rynkowski, jego nastoletni syn, a także mieszkańcy Brodnicy pożegnali Edytę Rynkowską, a właściwie Magdalenę, bo takie imię nosiła ukochana piosenkarza. 52-latka spoczęła na cmentarzu w parafii, z którą małżonkowie byli związani od blisko dwóch dekad. Podczas uroczystej mszy, a później pochówku w okolicy urny i na grobie zmarłej nie było wielu wieńców, wiązanek, bukietów, które zazwyczaj okrywają miejsce ostatniego spoczynku tuż po pogrzebie. Dlaczego?

Ryszard Rynkowski stracił drugą żonę, a 9 dni po śmierci Edyta została uroczyście pożegnana. Najpierw podczas modlitwy różańcowej w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy, później w czasie mszy żałobnej, a na koniec na cmentarzu.

Z sercem pełnym bólu i smutku zawiadamiamy, że dnia 18 września 2025 r. zasnęła w Bogu, przeżywszy lat 52, Kochana Żona, Mama, Córka, Siostra i Ciocia Magdalena Edyta Rynkowska. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 27 września 2025 r. modlitwą różańcową w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy o godz. 11:30, po czym zostanie odprawiona Msza św. Po Mszy św. żałobnej odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny - można było przeczytać w nekrologu.

Bardzo uroczysta msza

Msza żałobna była wyjątkowo uroczysta i pełna pięknych słów wypowiedzianych przez księdza, który 19 lat temu dawał Rynkowskim ślub. Niestety blisko dwie dekady później był zmuszony mówić o Edycie Rynkowskiej, kobiecie, która udzielała się wśród lokalnej społeczności i w samym kościele, w czasie przeszłym. Duchowny Janusz Jezusek przemówił do żałobników w poruszającym kazaniu.

Zawsze będzie zdawać się nam, że ta uroczystość to tylko tak po ludzku coś, co możemy w pewien sposób zaklinać, że jej nie ma. Że to się nie wydarzyło, że niemożliwe, że było. Że jeszcze można było inaczej, że jeszcze można było to wszystko w jakiś sposób innym poukładać. I po tych przemyśleniach dopiero przychodzi człowiek i idzie po tak zwanym rozum do głowy, że, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, czy ty go chcesz, czy nie. Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Gdybyśmy wiedzieli, o której przyjdzie i dlaczego przychodzi, wtedy może w jakiś sposób udałoby nam się zabezpieczyć, nie wpuścić - mówił ksiądz.

Mszę celebrowało kilku duchownych, a Ryszard Rynkowski przyjął komunię. Na koniec pogrzebu powiedział do żałobników:

Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i, że was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniowy.

Pogrzeb bez ogromnych wieńców

Podczas mszy żałobnicy słuchali księdza, który pięknie mówił o zmarłej Edycie. Widzieli jej czarno-biały portret i jasną urnę - minimalistyczną, pozbawioną ozdób. Urnę ustawiono blisko ołtarza, przy niej fotografię, a niedaleko znalazło się miejsce dla wieńców i wiązanek. Tych nie było jednak wiele. Później, gdy zmarłą odprowadzono do miejsca spoczynku, jej grób też nie utonął pod kwiatami. Skąd ta skromność?

Okazuje się, że żałobnicy spełnili prośbę rodziny, która w nekrologu wspomniała, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów.

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację "Dary Losu" w Brodnicy. O czym zawiadamiają pogrążony w smutku Mąż z Synem i Rodziną - mówił nekrolog.

Fundacja "Dary Losu", której współzałożycielem był Ryszard Rynkowski, funkcjonuje od 2011 r. Jej misja to "Dziel się tym, co masz". Na stronie Się Pomaga, można przeczytać:

Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy, finansowanie pomocy, rehabilitacja oraz opieka w szczególności nad osobami niepełnosprawnymi (w głównej mierze nad dziećmi i młodzieżą), osobami poszkodowanymi w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami szczególnie uzdolnionymi oraz nad potrzebującymi wsparcia sportowcami, a także działalność edukacyjna, aktywizacja społeczna i organizowanie czasu w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie finansowe osób potrzebujących.

