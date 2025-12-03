Olga Frycz dostała wyjątkowy prezent od ukochanego. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Ciąża to dla Olgi Frycz czas wyjątkowy, ale też wymagający dużej logistyki i troski o komfort. Aktorka od dłuższego czasu dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojej codzienności, pokazując macierzyństwo bez lukru, za to z ogromną dawką szczerości i humoru. Tym razem opublikowała post, w którym zdradziła, że jej partner postanowił zrobić jej prezent idealnie dopasowany do aktualnych potrzeb. Jak sama przyznała, podarunek nie tylko wywołał uśmiech na jej twarzy, ale też znacząco poprawił jakość życia podczas pobytu poza granicami Polski.

Olga Frycz chwali się nowym środkiem transportu. To prezent od ukochanego!

Z okazji rozpoczęcia trzeciego trymestru ciąży Olga dostała elektryczny skuter chodnikowy. Choć na Teneryfie takie pojazdy są dość powszechne, do tej pory kojarzone były głównie z osobami starszymi lub mającymi trudności z poruszaniem się. Aktorka, jadąc skuterem z dużym ciążowym brzuchem oraz córkami na tylnym siedzeniu, wzbudza jednak niemałe zainteresowanie. Jak sama żartobliwie zauważyła, widok przyszłej mamy w zaawansowanej ciąży na takim pojeździe stał się lokalnym "hitem".

Frycz podkreśliła, że skuter znakomicie sprawdza się w codziennym życiu. Można nim poruszać się po chodniku, jego standardowa prędkość wynosi około 8 km/h. Aktorka z przymrużeniem oka zdradziła, że wtedy "włącza się trzeci bieg", a jazda pod górkę osiąga nawet 15 km/h. Dla niej to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale też źródło czystej radości i niezapomnianych wrażeń.

W emocjonalnym wpisie Olga dała do zrozumienia, że prezent ma dla niej znacznie większą wartość niż luksusowe przedmioty. To dowód uważności, troski i wsparcia w wyjątkowym, ale też trudniejszym momencie życia. Internauci szybko zareagowali, pod nagraniem pojawiły się setki komentarzy nad relacją aktorki oraz jej podejściem do macierzyństwa.

Z okazji rozpoczęcia trzeciego trymestru, Albert sprawił mi luksusowy prezent, który zdecydowanie umila mi czas na Teneryfie i przede wszystkim ułatwia tu życie. Ludzie przyzwyczajeni są do tych skuterów chodnikowych tutaj, ale do tej pory kojarzyli je z osobami starszymi… ja w zaawansowanej ciąży, ogromnym brzuchem, Helenką i Zosią na siedzeniu z tyłu … no, jest to hit. Skuterkiem można jeździć tutaj tylko po chodniku, osiąga on zawrotną prędkość 8km/h no chyba, że jadę z Albertem to wtedy włącza trzeci bieg i jazda na pełnej pod górkę 15km/h jest to wspaniałe doświadczenie - napisała w sieci Olga Frycz.

