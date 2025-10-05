Cudownie dziwne… kozaki! El Dursi zrobiła wejście na premierze "Gumballa". Rosati w klasyce, Hamkało jak Bob Budowniczy

Na premierze „Cudownie Dziwnego Świata Gumballa” panował taki miks stylów, że nawet bohaterowie kreskówki czuliby się jak u siebie. Premiera serialu przyciągnęła tłum gwiazd i dziennikarzy. Animowana produkcja, znana na całym świecie z absurdalnego humoru i mieszania różnych stylów graficznych, doczekała się uroczystej polskiej prezentacji w Warszawie. I dokładnie tak, jak w kreskówce – na niebieskim dywanie panowała pełna różnorodność.

Event szybko zamienił się w prawdziwy pokaz mody – Klaudia El Dursi przyciągnęła wszystkie spojrzenia w stylizacji w beżach i spektakularnych kozakach za kolano, Weronika Rosati postawiła na ponadczasową klasykę, a Aleksandra Hamkało wybrała "roboczy" komplet i ciężkie buty. Nonszalancką wygodą zaskoczyła Olga Frycz, Marcelina Leszczak wybrala stylizację efektownie podkreślająca jej znakomitą figurę, a Weronika Rosati postawiła na kożuszek i dżinsowe dzwony.

Zobacz też: Klaudia El Dursi w końcu zdradziła imię córeczki. To imię hiszpańskie oznaczające "pieśń"

Kozaki El Dursi show

Klaudia El Dursi zdominowała premierę – i to dosłownie! Modelka i prowadząca programy telewizyjne wkroczyła na imprezę w jasnych, zamszowych kozakach za kolano, które wysunęły się na pierwszy plan całej stylizacji. Do tego biała, oversize’owa sukienka i beżowa kurtka tworzyły modny, miejski look w klimacie streetwear glamour. Minimalistyczna biżuteria i prostowane włosy tylko podbiły efekt.

Rosati ponadczasowo, Hamkało "na roboczo"

Weronika Rosati nie eksperymentowała – sięgnęła po brązową kurtkę z futrzanym kołnierzem i klasyczne jeansy. Dopełnieniem była torba Louis Vuitton przewieszona przez ramię. Całość wpisywała się w ponadczasową elegancję z lekkim, hollywoodzkim sznytem – tak dobrze znanym aktorce.

Najwięcej uśmiechów wzbudziła jednak Aleksandra Hamkało. Aktorka zaprezentowała się w komplecie z jeansu w pionowe prążki, który wielu od razu skojarzył się z uniformem... majstra. Oversize’owe nogawki i kurtka dodały luzu, a sneakersy dopełniły całość. To była stylizacja odważna, nietypowa i... bardzo na czasie.

Zobacz też: Luksus, denim i streetwear! Gwiazdy olśniły w „Dzień Dobry Wakacje” - torebka Rosati kosztuje fortunę

Inne gwiazdy na niebieskim dywanie

Ciężarna Olga Frycz postawiła na wygodę – jeansy, bluza i beżowa kamizelka ocieplana w klimacie outdoor. Naturalny look aktorki kontrastował z bardziej glamour’owymi wyborami koleżanek. Marcelina Leszczak zaprezentowała się w bordowej, obcisłej bluzce odsłaniającej ramiona i czarnych spodniach z rozszerzanymi nogawkami – klasyczny seksapil z nutą retro. Zofia Ślotała, znana stylistka, zagrała kolorem – total look w czerwieni, przełamany dużym naszyjnikiem z pereł i apaszką. To była najbardziej odważna i energetyczna stylizacja wieczoru.

Nie przegap: Ciężarna aktorka w odważnej kreacji na premierze. Zapomniała spodni?! Za to Cielecka pokazała klasę