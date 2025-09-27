Klaudia El Dursi w końcu zdradziła imię córeczki. To imię hiszpańskie oznaczające "pieśń"

2025-09-27 13:24

Klaudia El Dursi od tygodni trzymała w tajemnicy informację na temat imienia, jakie wybrała wspólnie z mężem dla swojej nowo narodzonej córeczki. Po tym, jak stacja TVN zasugerowała, że rzekomo córka Klaudii ma na imię Tosia, modelka postanowiła szybko zdementować te wieści i zamieściła rozczulające zdjęcia z maleństwem, a na jednym z nich zdradziła imię córki. Jest piękne, pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza "pieśń".

Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi w końcu zdradziła imię córeczki

W lipcu tego roku Klaudia El Dursi urodziła córeczkę. Przez całą ciążę celebrytka trzymała w tajemnicy płeć dziecka, choć od lat nie kryła, że marzy, aby mieć córkę. Gwiazda programów "Hotel Paradise" i "Top Model" po raz pierwszy została mamą w wieku 20 lat. Jej syn Dawid urodził się w 2009 roku. Z kolei drugi chłopiec - Jan - przyszedł na świat w 2014 roku. I choć do tej pory Klaudia chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych blaskami i cieniami ciąży, ale też i macierzyństwa, to pewne kwestie trzymała w ścisłej tajemnicy. Przez wiele tygodni nie zdradzała przecież swoim fanom imienia córki. Po tym jak stacja TVN zapowiadała w piątek (26 września), że Klaudia El Dursi opowie w sobotnim wydaniu "DDTVN" o córce Tosi w sieci zawrzało, a sama zainteresowana postanowiła szybko zdementować te plotki i zdradziła jakie imię wspólnie z mężem wybrali dla swojej córki.

Jak ma na imię córka El Dursi?

Prowadząca "Hotelu Paradise" i gwiazda "Top Model" wreszcie przerwała medialną ciszę i wyjawiła, jak ma na imię jej mała córeczka. Po miesiącach Klaudia El Dursi postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na Instagramie zamieściła post ze zdjęciami ze swoją córką. Na jednym z nich widać jej małą "księżniczkę" z bransoletką z napisem Carmen. Tę informację Klaudia potwierdziła również na kanapie "Dzień Dobry TVN".

Na moim Instagramie dzisiaj wrzuciłam post z moją małą Carmencią i już ogłosiłam tę wielką tajemnicę

- powiedziała podczas sobotniego wydania programu.

Co oznacza imię Carmen?

Imię Carmen pochodzi z języka hiszpańskiego. Jest ono tam często skracane od pełnego imienia María del Carmen, co oznacza Maria z Góry Karmel. Z kolei w języku łacińskim imię Carmen oznacza pieśń, poemat, wiersz. Może również oznaczać wróżbę, zaklęcie lub urok. To osoba pełna wdzięku i harmonii obdarzona niezwykłym urokiem. Imię kojarzy się z silną, niezależną i pełną pasji kobietą.

