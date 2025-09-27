Klaudia El Dursi w końcu zdradziła imię córeczki. To imię hiszpańskie oznaczające "pieśń"

Klaudia El Dursi, gwiazda programów telewizyjnych, po miesiącach spekulacji ujawniła imię swojej nowo narodzonej córeczki.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, celebrytka zdradziła, że jej córka nie ma na imię Tosia, a zupełnie inaczej.

Imię wybrane przez Klaudię i jej męża ma hiszpańskie korzenie i bogate znaczenie, symbolizujące wdzięk i siłę.

Odkryj, jakie imię otrzymała córka Klaudii El Dursi i co ono oznacza!

Klaudia El Dursi w końcu zdradziła imię córeczki

W lipcu tego roku Klaudia El Dursi urodziła córeczkę. Przez całą ciążę celebrytka trzymała w tajemnicy płeć dziecka, choć od lat nie kryła, że marzy, aby mieć córkę. Gwiazda programów "Hotel Paradise" i "Top Model" po raz pierwszy została mamą w wieku 20 lat. Jej syn Dawid urodził się w 2009 roku. Z kolei drugi chłopiec - Jan - przyszedł na świat w 2014 roku. I choć do tej pory Klaudia chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych blaskami i cieniami ciąży, ale też i macierzyństwa, to pewne kwestie trzymała w ścisłej tajemnicy. Przez wiele tygodni nie zdradzała przecież swoim fanom imienia córki. Po tym jak stacja TVN zapowiadała w piątek (26 września), że Klaudia El Dursi opowie w sobotnim wydaniu "DDTVN" o córce Tosi w sieci zawrzało, a sama zainteresowana postanowiła szybko zdementować te plotki i zdradziła jakie imię wspólnie z mężem wybrali dla swojej córki.

Jak ma na imię córka El Dursi?

Prowadząca "Hotelu Paradise" i gwiazda "Top Model" wreszcie przerwała medialną ciszę i wyjawiła, jak ma na imię jej mała córeczka. Po miesiącach Klaudia El Dursi postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na Instagramie zamieściła post ze zdjęciami ze swoją córką. Na jednym z nich widać jej małą "księżniczkę" z bransoletką z napisem Carmen. Tę informację Klaudia potwierdziła również na kanapie "Dzień Dobry TVN".

Na moim Instagramie dzisiaj wrzuciłam post z moją małą Carmencią i już ogłosiłam tę wielką tajemnicę

- powiedziała podczas sobotniego wydania programu.

Co oznacza imię Carmen?

Imię Carmen pochodzi z języka hiszpańskiego. Jest ono tam często skracane od pełnego imienia María del Carmen, co oznacza Maria z Góry Karmel. Z kolei w języku łacińskim imię Carmen oznacza pieśń, poemat, wiersz. Może również oznaczać wróżbę, zaklęcie lub urok. To osoba pełna wdzięku i harmonii obdarzona niezwykłym urokiem. Imię kojarzy się z silną, niezależną i pełną pasji kobietą.