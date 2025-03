Klaudia El Dursi wybrała nietypowe imiona dla dziecka! Ciężarna modelka obawia się o swoje piersi

Klaudia El Dursi jest już na półmetku ciąży i z radością dzieli się swoimi przeżyciami w nowym cyklu "Mama El Dursi" w Dzień Dobry TVN. W programie zdradziła listę imion, które bierze pod uwagę dla swojego maleństwa. Co ciekawe, nie chce znać jego płci aż do porodu! "Bardzo mi na tym zależy, chciałabym, żeby to rozwiązanie było takie kompletne" – wyznała. Czy uda jej się dotrzymać tej decyzji do końca?