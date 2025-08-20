Gwiazdy TVN zachwyciły na ramówce stacji

W środę odbyła się uroczysta prezentacja jesiennej ramówki TVN. Wydarzenie odbyło się w Sopocie, gdzie trwa właśnie Top of the Top Sopot Festival. Stacja odsłania swoje największe telewizyjne projekty. Z kolei gwiazdy kolejny raz mogły się wystroić. Małgorzata Rozenek-Majdan na ściance zapozowała w eleganckiej kreacji w soczyście pomarańczowym kolorze, do której dobrała oryginalne nakrycie głowy.

Paulina Krupińska również postawiła na intensywny kolor. Jej czerwoną sukienkę ozdabiały jasnoróżowe kwiaty. Miniówka odsłoniła zgrabne nogi modelki. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" dobrała do stylizacji cieliste szpilki na wysokim obcasie. Buty nie były jednak zbyt wygodne. W pewnym momencie Krupińska zrzuciła buty i udzielała wywiadów na bosaka.

Na ramówkę przybyła też Klaudia El Dursi. Gwiazda "Top Model" promowała nowy format - "Top Model Icons". Program skupia się na życiu sześciu uczestniczek "Top Model", których życie diametralnie zmienił udział w show.

Pierwsze wyjście Klaudii El Dursi po porodzie. Modelka zachwyciła!

36-letnia modelka miała na sobie jeansy z rozcięciami, czarny gorsetowy top oraz luźną marynarkę w tym samym kolorze. W casualowej stylizacji prezentowała się również pięknie, co w balowej sukni. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że niedawno po raz trzeci została mamą.

Klaudia El Dursi w grudniu ubiegłego roku poinformowała, że jest w ciąży. Przy okazji przekazała, że postanowiła znacznie ograniczyć swoją zawodową działalność. W roli prowadzącej "Hotel Paradise" na dwie edycje zastąpiła ją Edyta Zając. O ile w telewizji rzeczywiście pojawiała się rzadziej, to aktywnie działała w sieci.

28 lipca gwiazda TVN przekazała radosną nowinę o narodzinach trzeciego dziecka. Najmłodsza pociecha El Dursi przyszła na świat dwa dni wcześniej. Niedługo po tym zdradziła, że jej rodzina powiększyła się o wymarzoną dziewczynkę. Teraz świeżo upieczona mama powoli wraca do zawodowych obowiązków.

