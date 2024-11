Pierwszy śnieg w Warszawie. Nadchodzi atak zimy i mrozy!

Aż cztery pasy ruchu w każdą stronę. To będzie najszersza autostrada w Polsce. Decyzja zapadła

Pierwszy śnieg w Warszawie to nie tylko zwiastun nadchodzącej zimy, ale także codzienne utrudnienia, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy. W nocy (21 listopada) rozpoczęła się pierwsza zimowa akcja służb drogowych. Na warszawskie mosty, wiadukty i strome ulice wyjechały posypywarki. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i kierowcom.

Śnieżna aura, choć urokliwa, wprowadziła do stolicy spore zamieszanie. − Zrobiło się ślisko, więc kierowcy zwolnili. Trzeba uważać na drogach – relacjonują mieszkańcy, którzy już od rana borykali się z utrudnieniami na drogach. Opady śniegu i niska temperatura to wyzwanie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Synoptycy prognozują, że taka pogoda utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia.

Pierwsze uderzenie zimy nie zamierza ustępować. W najbliższych dniach temperatura w Warszawie ma oscylować wokół zera, a kolejne opady śniegu to tylko formalność.

Mieszkańcy Warszawy już dziś sięgają po ciepłą odzież. Puchowe kurtki, zimowe buty i rękawiczki stają się codziennością. Tym, którzy jeszcze nie przygotowali swoich samochodów na zimowe warunki, przypomina się o konieczności wymiany opon na zimowe i sprawdzenia stanu technicznego pojazdów.

Pierwszy śnieg ma w sobie coś magicznego, ale jednocześnie przypomina o nadchodzących wyzwaniach. Opady białego puchu mogą jeszcze powtórzyć się w najbliższych dniach, dlatego warto zachować szczególną ostrożność.

☁️Pochmurna i wietrzna pogoda z opadami śniegu🌨️, kształtowana przez niż znad Zatoki Fińskiej🌀 będzie niekorzystnie oddziaływać na człowieka.🌤️W PL południowej w czasie większych przejaśnień, można spodziewać się osłabnięcia niekorzystnej biotropii pogody do obojętnej.#IMGW pic.twitter.com/9fXx8B36dE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 21, 2024

