Prognoza pogody dla Polski. IMGW o załamaniu pogody

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek, temperatury na Podhalu spadną do -7; -8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 500 m, a w górach poniżej 200 metrów. Nad morzem wiatr lokalnie zaatakuje z prędkością powyżej 80 km/h, a w górach przekroczy 130 km/h. Trudne warunki panują m.in. w Tatrach, na co zwracają uwagę eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Odradzają oni wyprawy w szczytowe partie gór.

Mróz do -10 stopni, a w górach nawet -20! Atak zimy w Zakopanem

Zima coraz mocniej rozpycha się łokciami. Jeszcze w końcówce listopada będzie szansa na całodobowy mróz w południowych rejonach województwa małopolskiego. W piątek (22 listopada) temperatury maksymalne w naszym kraju osiągną zaledwie dwa stopnie. Na tym nie koniec!

W weekend w Zakopanem temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni, a na szczytach nawet do minus 20 stopni - powiedział przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tomasz Zając, cytowany przez wp.pl.

Niskie temperatury to jedno, ale dodatkowym problemem będą opady śniegu, które pogorszą warunki na drogach i górskich szlakach. Jeżeli wybieramy się w podróż samochodem do Zakopanego i okolic, to koniecznie zatroszczmy się o opony zimowe.

Najpierw mróz, później ocieplenie. Nowa prognoza średnioterminowa

Wspominaliśmy już o bardzo niskich temperaturach, które zaatakują nie tylko Małopolskę. Tymczasem początek ostatniego tygodnia listopada to... ocieplenie! Synoptycy z IMGW wskazują na wartości rzędu 12-13 stopni na plusie! Najcieplej powinno być w poniedziałek (25 listopada 2024 r.), a na "dwucyfrówki" mogą liczyć mieszkańcy województw:

zachodniopomorskiego

lubuskiego

wielkopolskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

Kolejny kontratak zimy nastąpi już w grudniu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. W kolejnych materiałach skupimy się m.in. na pogodzie na święta Bożego Narodzenia.