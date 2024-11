Zima wdziera się do Polski. Mróz do -7 stopni, śnieżyce i wichury za oknami. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Cyklon Quiteria atakuje. Wichury do 160 km/h w Polsce i Europie

Orkan Quiteria przyniósł ze sobą bardzo niebezpieczną pogodę. Modele, przeanalizowane przez pasjonata z serwisu fanipogody.pl wskazują, że przełom drugiej i trzeciej dekady listopada przyniesie wichury z prędkością przekraczającą 160 km/h! To nie są prognozy dla dalekiej Azji, ani też dla Ameryk, ale dotyczą one Europy. Czy Polacy mają się czego obawiać? Niestety, IMGW przewiduje złowieszcze wichury w Polsce i to również na terenach nizinnych. W nocy z wtorku na środę (19/20 listopada), w szczytowych partiach Sudetów porywy początkowo do 160 km/h.

Na wybrzeżu wiatr silny i bardzo silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 110 km/h. W rejonach podgórskich porywy do 80 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy do 130 km/h - czytamy w prognozie synoptycznej na środę, 20 listopada.

Prognoza pogody dla Polski. Burze śnieżne i utrudnienia

Końcówka listopada nie będzie należała do spokojnych. W kalendarzu panuje jesień, ale zima zaczyna pokazywać, co potrafi. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu zaczęły się pojawiać w prognozach IMGW już w połowie listopada, a kolejne dni nie wyglądają wcale lepiej.

Wiele wskazuje na to, że ostatnie dni listopada miną pod znakiem dynamicznych i okresowo groźnych warunków pogodowych. Będzie sporo opadów atmosferycznych. Po przejściu pierwszego przejściowo spłynie chłodniejsze powietrze z północy. Na Bałtyku i Pomorzu wystąpi kolejny „bałtycki efekt morza” i możliwe są burze śnieżne. Na niektórych lotniskach komunikacyjnych w Europie dojdzie w najbliższych dniach do anulacji lotów - analizuje Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

Pogoda długoterminowa. Taki będzie grudzień 2024 roku

W prognozach długoterminowych na początek grudnia widać delikatne, ale jednak plusowe temperatury. W pierwszym tygodniu dwunastego miesiąca roku, na termometrach zobaczymy od 1 do 4 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają również deszcz ze śniegiem i śnieg, który jednak nie utrzyma się zbyt długo na powierzchni. Fani białych świąt Bożego Narodzenia będą zadowoleni, ponieważ zmieniły się prognozy na Wigilię. Na minusowe temperatury mogą liczyć mieszkańcy województw:

podlaskiego

mazowieckiego

warmińsko-mazurskiego

łódzkiego

lubelskiego

podkarpackiego

świętokrzyskiego

Pogoda długoterminowa wskazuje nam również na opady śniegu, które powinny się pojawić w większości województw. Warto jednak pamiętać, że te prognozy mogą jeszcze ulec zmianie. W serwisie "Super Expressu" trzymamy rękę na pulsie i będziemy aktualizować doniesienia meteorologów.