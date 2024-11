Diametralna zmiana w pogodzie. To kwestia godzin. Deszcz ze śniegiem to zaledwie początek

Spis treści

Prognoza IMGW. Synoptycy o diametralnej zmianie w pogodzie

Połowa listopada nie przyniosła stabilizacji w pogodzie. Przed nami kolejne zawirowania, z którymi Polacy zmierzą się w najbliższych godzinach. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie mają wątpliwości - podczas weekendu zachmurzenie będzie zmienne i będą nam towarzyszyć powszechnie nielubiane zjawiska atmosferyczne. Są też dobre wieści. Gdzieniegdzie temperatury pójdą w górę.

W weekend pogoda w Polsce będzie diametralnie różnić się od tej z ostatnich dni. Najwięcej słońca będzie na południowym wschodzie kraju. Miejscami padał będzie przelotny deszcz, a na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem. Od soboty nasilać się zacznie wiatr, który na Wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat będzie mógł w porywach osiągać do 70 km/h - wskazuje IMGW.

Pogoda na weekend. IMGW o deszczu ze śniegiem i temperaturach

W piątek (15 listopada 2024 r.) największe prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu ze śniegiem jest w rejonach podgórskich. W pogodzie na weekend od IMGW czytamy, że w sobotę parasole przydadzą się w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

mazowieckim (głównie na północnym-wschodzie)

świętokrzyskim

W kontekście soboty warto zwrócić uwagę na prognozy, związane z silnym wiatrem i zjawiskami, które będą utrudniać życie kierowcom i pieszym. Należy zachować ostrożność. Jak to wygląda we szczegółach?

Nad morzem wiatr będzie dość silny, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h. W Beskidzie Niskim zachmurzenie będzie duże i tam miejscami silne zamglenia. Rano w rejonach podgórskich oraz w dolinach mgły ograniczające widzialność do 300 m i lokalnie osadzające szadź. W rejonach występowania mgieł i szadzi drogi będą śliskie - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na weekend.

Prognoza pogody na weekend. Temperatura 16-17.11.2024

Prognoza na niedzielę nie różni się znacząco od tej z soboty. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać 70 km/h. W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy alerty pierwszego stopnia dla Pomorza i Zachodniego Pomorza. Ciekawie wyglądają prognozowane temperatury. W sobotę centralna i południowa Polska może liczyć na wartości rzędu 9-10 stopni Celsjusza, względnie ciepło będzie również w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku.

Ostatni dzień tygodnia to 8 stopni w Krakowie, Lublinie, Szczecinie i okolicach. Sprawdzają się zatem prognozy, mówiące o delikatnym ociepleniu. Niestety, niedziela to również przelotne opady deszczu na przeważającym obszarze kraju. Na Przedgórzu Sudeckim wystąpią również opady deszczu ze śniegiem.

