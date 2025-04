Podpalił flagi na Westerplatte. Podejrzany uciekł do innego województwa. Jest przełom!

Awantura na lotnisku. Słowak siłą chciał wejść do samolotu! Co go tak rozzłościło?

Skandal na Westerplatte. Policja zatrzymała podejrzanego

W nocy z 1 na 2 kwietnia 2025 roku na terenie Westerplatte doszło do bulwersującego aktu wandalizmu. Nieznany do tej pory sprawca zniszczył 11 polskich flag należących do Muzeum II Wojny Światowej, a część z nich spalił. Dodatkowo, podejrzany włamał się do trzech przyczep gastronomicznych przy drodze do pomnika Obrońców Westerplatte. O tej sprawie pisaliśmy w tym miejscu! Odbiła się ona szerokim echem w całej Polsce. Policjanci poinformowali o przełomie. Mężczyzna został zatrzymany!

Policjanci z KMP w Gdańsku oraz funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu ustalili, że mężczyzna najprawdopodobniej wyjechał z Gdańska. Ustalenia doprowadziły ich do Świecia. Mężczyzna został zatrzymany 10 kwietnia, o godzinie 21:00. 41-latek nie jest mieszkańcem Gdańska. To obywatel Polski bez stałego miejsca zamieszkania - wyjaśnia asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, z którym rozmawiał dziennikarz Radia ESKA.

Prokuratura może jeszcze dzisiaj postawić sprawcy zarzuty. Może mu grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].