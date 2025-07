Nie każdy wie o tej perle renesansu! Ten zamek gościł królów, a kaplicę porównują do tej na Wawelu

Zamek w Krasiczynie to architektoniczny skarb Polski, który zachwyca swoją renesansowo-manierystyczną architekturą. Położony niedaleko Przemyśla, zamek oferuje nie tylko wspaniałe widoki, ale także bogatą historię sięgającą XVI wieku. Idealne miejsce na weekendowy wypad dla miłośników historii i pięknych krajobrazów.

Zamek w Krasiczynie, perła polskiego renesansu, to jeden z najcenniejszych zabytków architektury w Europie. Zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina, zachwyca unikalnymi rozwiązaniami architektonicznymi i bogatą historią. Położony zaledwie 10 km od zabytkowego Przemyśla.

Architektura i symbolika

Dwie ściany parawanowe zamku zdobią ażurowe attyki, a w narożach wznoszą się cztery okrągłe baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Dziedziniec zamkowy, otoczony arkadowymi krużgankami, zachwyca rzadko spotykanymi sgraffitowymi dekoracjami, przedstawiającymi sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny myśliwskie.Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest kaplica w Baszcie Boskiej, porównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Prace budowlane prowadzili włoscy architekci, a zdobnicze artyści z Przemyśla.

Historia zamku w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie, położony na trakcie Przemyśl-Sanok, w pobliżu przeprawy przez San, jest jednym z najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budowę rozpoczął pod koniec XVI wieku Stanisław Krasicki, kasztelan przemyski. Marcin Krasicki przekształcił surowy zamek obronny we wspaniałą rezydencję.

Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen, zachował niemal niezmienioną sylwetkę z początku XVII wieku. Prostokątny dziedziniec otaczają skrzydła mieszkalne od północy i wschodu oraz mury kurtynowe zakończone ażurową attyką od południa i zachodu. Pośrodku skrzydła zachodniego znajduje się przedbramie z Wieżą Zegarową, przez którą prowadziła droga z miasta do zamku.

O znaczeniu zamku świadczy fakt, że gościli w nim królowie polscy: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II.

Od Krasickich do Sapiehów

Po wygaśnięciu rodu Krasickich, zamek przechodził w ręce Modrzewskich, Wojakowskich, Tarłów, Potockich i Pinińskich. W 1835 roku odkupił go książę Leon Sapieha, którego rodzina posiadała Krasiczyn do 1944 roku. Sapiehowie przyczynili się do rozwoju zamku, przeprowadzili renowację, założyli tartak, browar i fabrykę maszyn rolniczych.

Po II wojnie światowej zamek przejęło państwo, umieszczając w nim Technikum Leśne. W latach siedemdziesiątych mecenat nad obiektem przejęła Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie. W 1996 roku Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Park i roślinność

Zamek otoczony jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Najstarsze założenia parku sięgają XVII wieku i mają charakter geometryczny. Wtedy to obok rezydencji Krasickich rozciągały się ogrody zwane „Zwierzyńcem".

Współczesny układ parku zawdzięcza się rodzinie Sapiehów, którzy wprowadzili zwyczaj sadzenia drzew z okazji narodzin dzieci – dębu dla syna i lipy dla córki. Stary drzewostan, uzupełniony młodszymi nasadzeniami, wkomponowany jest w naturalny krajobraz parku i prezentuje się okazale o każdej porze roku.

