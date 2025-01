Jest jedną z największych twierdz w Europie. Mało kto o niej wie. Znajduje się tuż przy granicy z Ukrainą

Strażacy podsumowali sylwestrową noc i 2024 rok! To spędzało im sen z powiek [ZDJĘCIA]

Atak zimy! Śnieg, burze i wichury do 100 km/h. Na termometrach nawet -11°C. Prognoza IMGW na 3.01.2025

Twierdza Przemyśl położona jest w południowo-wschodniej Polsce w Przemyślu i okolicach. Jej historia sięga XIX wieku. Gdy Galicja znalazła się pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego, a stosunki między Austrią i Rosją nie były najlepsze, zdecydowano o konieczności budowy zespołu fortyfikacji. Cesarz Franciszek Józef w 1871 podjął decyzję o jej budowie, którą rozpoczęto w 1873 roku.

Oblężenia Twierdzy Przemyśl

Podczas I wojny światowej Twierdza Przemyśl miała strategiczne znaczenie. Dramatyczne sceny rozegrały się tu w latach 1914-1915, kiedy forty przeszły oblężenie. Podczas pierwszego oblężenia, do którego doszło 18 września 1914 roku wojska rosyjskie próbowały szturmem zdobyć twierdzę, co się nie udało. Do drugiego oblężenia doszło 9 listopada 1914 roku. Podczas kapitulacji załogi w marcu 1915 roku część fortów została wysadzona. W maju 1915 roku odbito twierdzę z rosyjskich rąk.

Twierdza Przemyśl - to warto zobaczyć

Dziś można zwiedzać ruiny fortów. Świetnie zachowany, pomimo faktu, że częściowo został wysadzony w powietrze jest fort "Salis Soglio" w Siedliskach. Znajduje się tuż przy granicy z Ukrainą - zobaczyć nawet można nieopodal słupki graniczne. Powstał według projektu szwajcarskiego inżyniera Daniela Salis-Soglio, którego nazwisko nosi. Nazywany jest nietypowym, ponieważ początkowo miał być to fort pancerny, jednak jak podaje Wikipedia w związku z brakiem środków na zakup kosztownych pancerzy, fort przerobiono ostatecznie na artyleryjski. Fort ten był częścią tzw. "Grupy Siedliskiej". Zaliczały się do niej również forty dodatkowej linii wspierającej wybudowane na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Ruiny można zwiedzać- będąc w Przemyślu warto przyjechać również tutaj. Zachowała się brama wjazdowa z czerwonej cegły. W środku zobaczyć można kwatery załogi, składy amunicyjne, szyby wind, stanowiska ogniowe, kuchnię, a nawet latryny. Fort jest udostępniony dla zwiedzających, a samodzielne odkrywanie kolejnych miejsc i pomieszczeń jest niezwykłym doświadczeniem. Przy dobrej widoczności można również dostrzec stojące nieopodal słupki graniczne Polski i Ukrainy.

Twierdza Przemyśl - jedna z największych twierdz w Europie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.