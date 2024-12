Takiej drugiej szopki nie ma w całej Polsce. Na Podkarpaciu tworzy ją pan Stanisław

Mówi, co włożyć do środka

Szopka w Różance

Niezwykła szopka znajduje się w Różance (pow. strzyżowski, województwo podkarpackie). Jej początki sięgają 2015 roku. Jej twórca, pan Stanisław Strzępek dba, by każdego roku wyglądała inaczej, zaskakiwała i zachwycała. Efekt ten osiągnął, ponieważ co roku do tej niewielkiej miejscowości w okresie świątecznym ściągają tłumy. Szopka przyciąga, bo drugiej takiej nie ma nigdzie w Polsce.

Od 2015 roku szopka bardzo się rozrosła. Co roku pan Stanisław dodaje jakiś nowy element. Tu zaznaczyć trzeba, że oprócz standardowych elementów szopki - jak figury Maryi, Józefa czy małego Jezuska, zobaczyć możemy sprzęty gospodarskie, używane przed laty na wsi. Mało tego, można wyobrazić sobie, jak były używane, ponieważ postacie w szopce oraz sprzęty są ruchome. To istny skansen, dzięki któremu możemy przenieść się w czasie. Sprzęty zbierane są od gospodarzy, a pan Stanisław pięknie je odnawia i wprowadza w ruch - by zaprezentowały się w szopce w całej okazałości. Do tego tworzone są postacie naturalnej wielkości.

W szopce zobaczymy, jak kiedyś wypiekało się chleb, czy robiło masło, podglądniemy warsztat stolarza czy kowala. Z pewnością każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Każdy, kto kiedyś odwiedził szopkę pana Stanisława jest zgodny - takiej drugiej nie ma nigdzie! Są tacy, którzy przyjeżdżają tu co roku. Co roku przecież szopka wygląda odrobinę inaczej.

Żywe zwierzęta w szopce w Różance

Co roku szopka wygląda nieco inaczej - pan Stanisław dba, by pojawił się jakiś nowy, zaskakujący element. W tym roku są to żywe zwierzęta! Zobaczyć można króliki, kury, gęsi, a nawet papugi! Jest też kot, który wita gości, ale chodzi swoimi drogami. Szczęśliwe są szczególnie dzieci, które ochoczo zaglądają do zwierząt, ale frajdę mają również dorośli.

Szopka w Różance. Godziny otwarcia

Szopka otwarta będzie jak co roku - do 2 lutego. Można ją odwiedzać w godz. 9.00-20.00. To nieco krócej, niż w poprzednich latach, jednak skrócone godziny są podyktowane troską o zwierzęta.

Jak znaleźć szopkę w Różance? W mapach Google wystarczy wpisać "Ruchoma szopka".