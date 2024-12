Tadeusz Lutak ps. „Pancerz” (ur. 29 sierpnia 1917 w Żarnowej) – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej. Pan Tadeusz Lutak po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do wojska. 25 listopada 1937 został przydzielony do szkoły podoficerskiej jako elew 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej we wrześniu 1938 został przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. W tym samym roku wziął udział w zajęciu Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu.

W trakcie polskiej wojny obronnej września 1939 brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10 Brygady Kawalerii i dostał się do niewoli niemieckiej, z której jednak zdołał zbiec. Od 1940 zaangażowany był w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Był członkiem grupy dywersyjnej Stanisława Mikulskiego ps. „Żmija”. W ramach podległej AK organizacji wywiadowczo-dywersyjnej kryptonim „Ruch” pozyskiwał informacje wywiadowcze. Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych, a także w akcji likwidacyjnej kolaboranta niemieckiego Edwarda Kocha w Niebylcu. Był żołnierzem w plutonie dyspozycyjnym Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej, a w 1944 został dowódcą drużyny dywersyjnej z Żarnowej w dowodzonym przez ppor. Mikulskiego plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wyjechał na Ziemie Odzyskane. W rodzinne strony powrócił w 1946 i w kolejnych latach pracował w Żarnowej jako rolnik i masarz.

Po transformacji systemowej w Polsce zaangażował się w działalność kombatancką jako członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W 2001 został awansowany na podporucznika Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W 2019 otrzymał Nagrodą Honorową IPN – „Świadek Historii”.

Odznaczeń, medali i dowodów potwierdzających męstwo Pana Tadeusza Lutaka jest mnóstwo. On zawsze chętnie opowiadał i dzielił się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy przyszło mu walczyć. Obecnie. Najstarszego pancernika w Polsce przy okazji ważnych świąt i jego prywatnych uroczystości zawsze odwiedzają żołnierze z 1 batalionu czołgów w Żarnowej. On sam zazwyczaj ubiera swój galowy mundur. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia z życzeniami i opłatkiem znów pojawili się żołnierze ze znanej jednostki, by uczcić pamięć 107-letniego czołgisty. Tadeusz Lutak zawsze z radością przyjmuje wojskowe delegacje. Tak było i tym razem, kiedy otrzymał świąteczny prezent, składał życzenia Wesołych Świąt i przełamał się opłatkiem z żołnierzami w czynnej służbie.