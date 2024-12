To największa czekoladowa szopka w Polsce! Po Nowym Roku zjedzą ją dzieci

Wichury do 80 km/h. Eksperci wydali ostrzeżenia. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Deszcz ze śniegiem i silny wiatr, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 20.12.2024]

Jak co roku, w cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak na Miodowej w Rzeszowie przed świętami trwa wytężona praca. Pieką się wielkie blachy serników, makowców i świątecznych ciast, bez których nie wyobrażamy sobie zasiadania przy stole. Codziennie z tej manufaktury słodkości wychodzą wspaniałe tradycyjne, świąteczne słodycze: czekoladowe, szopki, mniejsze i większe bombki z różnych rodzajów czekolad, które rzeszowianie pokochali. Szczęśliwcy wszak znajdą w nich kolorowe i słodziutkie prezenty, mnóstwo czekoladowych figurek Mikołaja, świąteczne torciki, oraz "baby drożdżowe po rzeszowsku".

Jak co roku, cukiernicy z Miodowej przygotowali też gigantyczną szopkę z czekolady, piernika i marcepanu. Ta przyciąga wzrok i hipnotyzuje wszystkich klientów, którzy zaglądają do cukierni. Ogromne czekoladowe choinki, szopka z dzieciątkiem oraz całe życie wokół. Cała słodka konstrukcja waży ponad 80 kilogramów i ma ponad dwa metry szerokości!

Największa czekoladowa szopka

To największa polska czekoladowa szopka, która w Wigilię trafi do kościoła św. Krzyża w Rzeszowie, a po Nowym Roku zostanie zjedzona przez najmłodszych. Miasta w całym kraju mają różne szopki, ale Rzeszów ma najsłodszą! Nikt nie liczy kalorii w tym czekoladowym cudzie świątecznym.

Cukiernicy z Miodowej własnoręcznie przygotowywali każdy element. Pracowali wiele godzin i dekorowali każdy najmniejszy szczegół, by powstało to słodkie dzieło. Wygląda imponująco i już teraz kusi słodkim zapachem.

W cukierni na święta możemy nabyć mniejsze czekoladowe szopki, a większą podziwiać. W tym roku czekoladowa szopka ma swoje przesłanie: „Pielgrzymi nadziei”. To od programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2024/2025, który jest właśnie zatytułowany „Pielgrzymi nadziei” i będzie realizowany w jedności z Kościołem powszechnym, który przygotowuje się do obchodów Jubileuszu Zwyczajnego Roku Świętego 2025. Głównym celem tego programu jest budzenie chrześcijańskiej nadziei i przypomnienie wiernym ich tożsamości oraz misji. W ramach czterech kluczowych tematów – modlitwy, przebaczenia, pielgrzymowania i braterstwa – Kościół zachęca wiernych do duchowego odnowienia oraz aktywnego niesienia nadziei w społeczeństwie.

Cukiernik Rak z Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak zaznaczał, że szopka co roku jest inna, ale zawsze pyszna, piękna, słodka i do zjedzenia już po święcie Trzech Króli 6 stycznia. Do Wigilii można ją oglądać w cukierni na Miodowej 1.