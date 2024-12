Mikołaj urzęduje na rzeszowskim rynku! Razem z Elfką zapraszają wszystkie dzieci

Powszechnie wiadomo, że Mikołaj mieszka daleko na Północy w Laponii, jednak w grudniu ma mnóstwo pracy i pojawia się u wszystkich grzecznych dzieci na całym świecie. Rzeszów ma to szczęście, że Mikołaj jest z nami dłużej. W chatce tuż obok choinki w Świątecznym Miasteczku można go spotkać od 8 grudnia aż do 27 grudnia. W tygodniu jest od godziny 12.00 do 20.00. W weekendy dłużej, bo od 11.00 do 21.00. Wieczorami do mikołajowej chatki zawsze jest kolejka chętnych po zdjęcie, ale do Mikołaja można też przyjść z dziećmi i Mikołaj wręczy prezenty, które czekały na najmłodszych przygotowane przez pomocników w osobie rodziców czy dziadków.

Mikołaj poświęca chwilę każdemu, chętnie fotografuje się sam i z uroczą Panią Elfką, oboje z radością rozmawiają ze wszystkimi. Zarówno z tymi najmłodszym jak i tymi starszymi. Oboje pozują do zdjęć i dbają o niezapomniane wrażeni dla każdego odwiedzającego. W mikołajowej chatce nie ma mowy o złych ujęciach, bo jest śliczne tło, choinka, światełka i przede wszystkim wielki fotel z Mikołajem. Można usiąść mu na kolanach, oraz ci którzy boją się troszkę bardziej mogą siedzieć obok ukochanego grudniowego gościa.

Wizyta u świętego Mikołaja w Rzeszowie jest oczywiście darmowa, jednak Pan w czerwonym kubraku wraz ze swoją Panią Elficzką zbierają drobne do koszyka, za które kupią przekąski dla swoich reniferów, by po świętach mogli wrócić do Finlandii. Mikołaj jest bardzo towarzyski, więc wszyscy chętnie wrzucają mu drobniaki.

Pani Elf zaznaczała, że po zdjęcia mogą wpadać wszyscy. Mikołaj i urocza Pani w pięknym zielonym kostiumie robią wszystko, by piękne zdjęcia wyszły idealnie, nawet jak fotografują się z tymi bardziej łobuziarskimi szkrabami.

Warto odwiedzać chatkę Mikołaja w Rzeszowie, bo to niesamowite przeżycie dla dzieciaków, którzy nie mogą jeszcze pojechać do Laponii oraz piękna zdjęciowa pamiątka, która zostanie z nami na zawsze. Wizyta zostanie dobrze zapamiętana, bo ten uroczy duet robi wiele, by wszyscy wyszli zadowoleni.

Zapraszamy do mikołajowej chatki, razem z Mikołajem i Panią Elf.