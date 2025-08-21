14-latek skatowany przez 22-latka. Agresor nie przestał bić nawet wtedy, kiedy chłopak upadł

Piotr Lis
Piotr Lis
Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-21 7:51

Dramat w Cegłowie (woj. mazowieckie). 14-letni chłopiec został brutalnie pobity przez 22-letniego Grzegorza Z. Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną. Sprawca został aresztowany na trzy miesiące, a prokuratura zapowiada surowe konsekwencje.

Pobicie na boisku w Małopolsce. Policja zatrzymała trzech nastolatków

i

Autor: Pixabay.com Pobicie na boisku w Małopolsce. Policja zatrzymała trzech nastolatków

Do dramatu doszło we wtorek (12 sierpnia) w Cegłowie (pow. miński). 14-letni chłopiec został dotkliwie pobity. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował nastolatka do szpitala. Jego stan był bardzo ciężki, lekarze zdecydowali się wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną.

Policjanci szybko zatrzymali w sprawie dwie osoby. Starszy z nich, 22-letni Grzegorz Z., usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Ich treść jest rozbieżna z ustaleniami w zakresie liczby zadanych ciosów − przekazała „Super Expressowi” prokurator Magdalena Wieczorek z Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec Grzegorza Z. tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to, co zrobił, grozi mu od 3 do nawet 20 lat więzienia.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach podała szczegóły tej sprawy.

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania w dniu 12 sierpnia 2025 roku w miejscowości Cegłów, przez ustaloną osobę, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego S.K. − poinformowała rzeczniczka Krystyna Gołąbek.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dzień przed tragedią pokrzywdzony przypadkiem spotkał znajome sobie osoby. Wtedy doszło do ostrej wymiany zdań. 14-latek miał zostać zmuszony do przeproszenia 16-letniej dziewczyny za swoje wcześniejsze negatywne zachowanie wobec niej i jej młodszego brata. I to właśnie ta sytuacja doprowadziła do spotkania z Grzegorzem Z. następnego dnia. Podczas rozmowy doszło do bójki. − Małoletni doznał wówczas na skutek zachowania Grzegorza Z. ciężkich obrażeń ciała − przekazała prokuratura.

Według śledczych Grzegorz Z. zadawał 14-latkowi ciosy rękami w głowę i tułów, a gdy chłopiec się przewrócił i uderzył głową o ziemię, bił go dalej, zadając kolejne uderzenia w głowę.

Przestępstwo, którego popełnienie zarzucono Grzegorzowi Z., zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 − podkreśliła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Super Express Google News
Brutalne pobicie w centrum Międzyzdrojów

Polecany artykuł:

Brutalne pobicie 14-latka pod Mińskiem Mazowieckim. Policja zatrzymała dwie oso…
Sonda
Czy kary za pobicie powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POBICIE
CEGŁÓW