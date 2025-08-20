Zderzenie trzech aut na S2. Lądował śmigłowiec LPR. Odleciał bez pacjenta

Zderzenie trzech aut na S2
Do zdarzenia doszło na trasie S2 w kierunku Ursynowa, na wysokości Al. Krakowskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przyczyną "karambolu" było najechanie samochodu dostawczego marki Iveco na tył osobowego Hyundaia, który z kolei uderzył w stojące przed nim Audi.
Akcja służb ratunkowych
Sytuacja wyglądała poważnie. Z tego powodu na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Z uwagi na początkowe informacje o osobach poszkodowanych, na S2 wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).
Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Z uwagi na początkowe informacje o osobach poszkodowanych, na S2 wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Odleciał bez pacjenta. Ostatecznie nikt nie wymagał hospitalizacji.
W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi i policyjnymi, dwa pasy ruchu w kierunku Terespola zostały zablokowane. Spowodowało to poważne utrudnienia w ruchu i korki na trasie S2.