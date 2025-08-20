Zderzenie trzech aut na S2. Lądował śmigłowiec LPR. Odleciał bez pacjenta

Poważna kolizja na trasie S2 w kierunku Ursynowa. We wtorek, w wyniku zderzenia trzech pojazdów, interweniowały wszystkie służby. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zderzenie trzech aut na S2

Do zdarzenia doszło na trasie S2 w kierunku Ursynowa, na wysokości Al. Krakowskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przyczyną "karambolu" było najechanie samochodu dostawczego marki Iveco na tył osobowego Hyundaia, który z kolei uderzył w stojące przed nim Audi.

Akcja służb ratunkowych

Sytuacja wyglądała poważnie. Z tego powodu na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Z uwagi na początkowe informacje o osobach poszkodowanych, na S2 wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Akcja służb ratunkowych

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Z uwagi na początkowe informacje o osobach poszkodowanych, na S2 wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Odleciał bez pacjenta. Ostatecznie nikt nie wymagał hospitalizacji.

W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi i policyjnymi, dwa pasy ruchu w kierunku Terespola zostały zablokowane. Spowodowało to poważne utrudnienia w ruchu i korki na trasie S2.

