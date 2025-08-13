Brutalne pobicie 14-latka pod Mińskiem Mazowieckim. Policja zatrzymała dwie osoby

Dramatyczne zajście miało miejsce we wtorek (12 sierpnia) przy ul. Kieliszczyka w Cegłowie. Ok. godz. 15.40 służby dostały pilne zgłoszenie o pobitym chłopcu. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, który zabrał ciężko pobitego nastolatka do szpitala. Policjanci w krótkim czasie zatrzymali dwie podejrzane osoby. – Do sprawy zatrzymano mężczyzn w wieku 20 oraz 22 lata. Trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu tego zajścia. Przesłuchujemy świadków i analizujemy zapis monitoringu – przekazała „Super Expressowi” starszy sierżant Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Policjantka dodała, że udało się przesłuchać m.in. 16-letnią dziewczynę, która była świadkiem pobicia. Sprawą zajmie się prokuratura.

Brutalne pobicie w centrum Międzyzdrojów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kolejne pobicie chłopca. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Do podobnego sytuacji doszło w Błoniu. W lipcu dyżurny komisariatu w Błoniu otrzymał zgłoszenie o pobiciu chłopca. Obrażenia były tak ciężkie, że trafił do szpitala. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. Do akcji wkroczyli również kryminalni z komendy w Starych Babicach. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Intensywne działania policji przyniosły szybki efekt. Jak informuje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie dwóch mężczyzn. Następnego dnia doprowadzono ich do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia. Więcej przeczytasz TUTAJ.