Szokująca napaść na Mazowszu. W miejscowości Cegłów w pow. mińskim brutalnie pobito 14-letniego chłopca. Ofiara trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a policja ruszyła za sprawcami. Szybko zatrzymano dwie podejrzane osoby. To mężczyźni w wieku 20 i 22 lat.

Dramatyczne zajście miało miejsce we wtorek (12 sierpnia) przy ul. Kieliszczyka w Cegłowie. Ok. godz. 15.40 służby dostały pilne zgłoszenie o pobitym chłopcu. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, który zabrał ciężko pobitego nastolatka do szpitala. Policjanci w krótkim czasie zatrzymali dwie podejrzane osoby. – Do sprawy zatrzymano mężczyzn w wieku 20 oraz 22 lata. Trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu tego zajścia. Przesłuchujemy świadków i analizujemy zapis monitoringu – przekazała „Super Expressowi” starszy sierżant Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Policjantka dodała, że udało się przesłuchać m.in. 16-letnią dziewczynę, która była świadkiem pobicia. Sprawą zajmie się prokuratura.

Brutalne pobicie w centrum Międzyzdrojów

Kolejne pobicie chłopca. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Do podobnego sytuacji doszło w Błoniu. W lipcu dyżurny komisariatu w Błoniu otrzymał zgłoszenie o pobiciu chłopca. Obrażenia były tak ciężkie, że trafił do szpitala. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. Do akcji wkroczyli również kryminalni z komendy w Starych Babicach. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Intensywne działania policji przyniosły szybki efekt. Jak informuje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie dwóch mężczyzn. Następnego dnia doprowadzono ich do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia. Więcej przeczytasz TUTAJ.

